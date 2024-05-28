У польському МЗС не виключають відправку військ в Україну
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У польському МЗС не виключають відправку військ в Україну

польша
Джерело:  Gazeta Wyborcza

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не став відкидати сценарій, коли потрібно буде відправляти війська в Україну. Втім, він не окреслив, які саме задачі будуть виконувати польські військові в Україні у разі позитивного рішення.

Що кажуть у Польщі щодо відправки військ в Україну

Радослав Сікорський, коментуючи плани з протистояння Росії, відповів на запитання про готовність Польщі відправити війська в Україну. Він також уточнив деякі нюанси щодо розголошення намірів про відправку.

Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів, — зазначив польський міністр МЗС.

Водночас Радослав Сікорський не став уточнювати, якою буде роль польських військ у разі їх перекидання в Україну.

Чи може НАТО ввести війська в Україну

За словами військового експерта та полковника запасу ЗСУ Петра Черника, країни Балтії та Польща цілком можуть ввести власні війська на територію України для відбиття агресії злочинної армії РФ.

Запросто, а чому не можуть? Миротворча місія в Іраку, там не було ніякого НАТО. 34 країни у двосторонньому форматі уклали угоду зі Сполученими штатами і надіслали туди свої війська. Нещодавня американська війна в Афганістані — 15 країн. Двосторонні угоди такого порядку є абсолютною нормою у воєнно-технічній та стратегічній співпраці, — пояснює аналітик.

За його словами, військові країн-партнерів можуть суттєво допомогти Україні.

Не треба самим собі викривляти реальність, що, мовляв, поляки будуть за нас воювати. Ні, цього не буде. Якщо таке і станеться, то найімовірніше це буде процес заміщення — у нас є величезний українсько-білоруський кордон, там стоять наші війська. От їх будуть вивільняти у такому режимі, — припустив Черник.

Однак, на його думку, малоймовірно, що країни НАТО збиватимуть російські ракети у небі над Україною.

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