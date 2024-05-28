У польському МЗС не виключають відправку військ в Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не став відкидати сценарій, коли потрібно буде відправляти війська в Україну. Втім, він не окреслив, які саме задачі будуть виконувати польські військові в Україні у разі позитивного рішення.
Що кажуть у Польщі щодо відправки військ в Україну
Радослав Сікорський, коментуючи плани з протистояння Росії, відповів на запитання про готовність Польщі відправити війська в Україну. Він також уточнив деякі нюанси щодо розголошення намірів про відправку.
Водночас Радослав Сікорський не став уточнювати, якою буде роль польських військ у разі їх перекидання в Україну.
Чи може НАТО ввести війська в Україну
За словами військового експерта та полковника запасу ЗСУ Петра Черника, країни Балтії та Польща цілком можуть ввести власні війська на територію України для відбиття агресії злочинної армії РФ.
За його словами, військові країн-партнерів можуть суттєво допомогти Україні.
Однак, на його думку, малоймовірно, що країни НАТО збиватимуть російські ракети у небі над Україною.
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