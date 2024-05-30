Что известно о создании Францией коалиции стран по отправке военных инструкторов в Украину

По информации журналистов издания со ссылкой на Генштаб ВСУ, с начала развязанной Россией преступной войны против Украины учения на территории Германии, Великобритании и Польши прошли уже более 100 тыс украинских военных.

При этом, по словам украинских чиновников, было бы эффективнее отправить западных военных инструкторов в Украину.

Авторы материала подчеркивают, что президент Франции Эммануэль Макрон должен объявить о плане по отправке французских военных инструкторов в Украину уже в следующий четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию.

Предложение Макрона предусматривает, что французские солдаты будут тренировать украинский персонал для выполнения таких задач как разминирование или ремонт и обслуживание военной техники. Это может привести к привлечению десятков или сотен военных, говорится в материале. Поделиться

По информации издания, Макрон объявил о планах по отправке военных инструкторов в Украину еще в феврале этого года.

Париж уже некоторое время работает с украинцами над этим вопросом. Преобладает мнение, что это технически имеет смысл... Но это не будет инициативой НАТО, — объясняет один из собеседников издания. Поделиться

Кто кроме Франции готов отправить военных инструкторов в Украину

Франция уже провела переговоры с несколькими странами, в том числе с Эстонией и Литвой, публично заявившими о своей готовности принять участие в тренировке.

В то же время в Офисе президента Украины отказались от комментариев, однако министерство обороны Франции сообщило, что сейчас работает со своими украинскими коллегами, чтобы "понять их точные потребности".