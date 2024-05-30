Макрон создает коалицию для отправки военных инструкторов в Украину
Категория
Политика
Дата публикации

Макрон создает коалицию для отправки военных инструкторов в Украину

Эммануэль Макрон
Читати українською
Источник:  The Financial Times

Президент Франции Эммануэль Макрон собирает коалицию стран, готовых отправить собственных военных инструкторов в Украину для проведения учений украинских военных.

Что известно о создании Францией коалиции стран по отправке военных инструкторов в Украину

По информации журналистов издания со ссылкой на Генштаб ВСУ, с начала развязанной Россией преступной войны против Украины учения на территории Германии, Великобритании и Польши прошли уже более 100 тыс украинских военных.

При этом, по словам украинских чиновников, было бы эффективнее отправить западных военных инструкторов в Украину.

Авторы материала подчеркивают, что президент Франции Эммануэль Макрон должен объявить о плане по отправке французских военных инструкторов в Украину уже в следующий четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию.

Предложение Макрона предусматривает, что французские солдаты будут тренировать украинский персонал для выполнения таких задач как разминирование или ремонт и обслуживание военной техники. Это может привести к привлечению десятков или сотен военных, говорится в материале.

По информации издания, Макрон объявил о планах по отправке военных инструкторов в Украину еще в феврале этого года.

Париж уже некоторое время работает с украинцами над этим вопросом. Преобладает мнение, что это технически имеет смысл... Но это не будет инициативой НАТО, — объясняет один из собеседников издания.

Кто кроме Франции готов отправить военных инструкторов в Украину

Франция уже провела переговоры с несколькими странами, в том числе с Эстонией и Литвой, публично заявившими о своей готовности принять участие в тренировке.

В то же время в Офисе президента Украины отказались от комментариев, однако министерство обороны Франции сообщило, что сейчас работает со своими украинскими коллегами, чтобы "понять их точные потребности".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Французские военные инструкторы в скором времени прибудут в Украину — Сырский
Александр Сырский
Инструкторы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию
Зеленский и Макрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда французские военные инструкторы прибудут в Украину — детали
Инструктор

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?