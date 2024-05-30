Президент Франции Эммануэль Макрон собирает коалицию стран, готовых отправить собственных военных инструкторов в Украину для проведения учений украинских военных.
Что известно о создании Францией коалиции стран по отправке военных инструкторов в Украину
По информации журналистов издания со ссылкой на Генштаб ВСУ, с начала развязанной Россией преступной войны против Украины учения на территории Германии, Великобритании и Польши прошли уже более 100 тыс украинских военных.
При этом, по словам украинских чиновников, было бы эффективнее отправить западных военных инструкторов в Украину.
Авторы материала подчеркивают, что президент Франции Эммануэль Макрон должен объявить о плане по отправке французских военных инструкторов в Украину уже в следующий четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию.
По информации издания, Макрон объявил о планах по отправке военных инструкторов в Украину еще в феврале этого года.
Кто кроме Франции готов отправить военных инструкторов в Украину
Франция уже провела переговоры с несколькими странами, в том числе с Эстонией и Литвой, публично заявившими о своей готовности принять участие в тренировке.
В то же время в Офисе президента Украины отказались от комментариев, однако министерство обороны Франции сообщило, что сейчас работает со своими украинскими коллегами, чтобы "понять их точные потребности".
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