Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня планирует отправиться с рабочим визитом во Францию.
Во время визита Зеленский и Макрон обсудят конкретные действия по поддержке Украины
Владимир Зелеский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
Международная церемония пройдет в Сен-Лоран-сюр-Мер. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Ожидается, что на церемонии в Нормандии будут присутствовать главы многих стран.
Международная церемония 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.
Франция поддержала использование замороженных активов РФ для помощи Украине
22 мая Совет ЕС поддержал передачу Украине доходов от замороженных активов РФ, которая будет осуществляться дважды в год.
При этом США выступили с инициативой нового пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро в виде займа под обеспечение за счет доходов от замороженных активов РФ.
Мы открыты к идее мобилизации доходов от этих активов как можно лучше и быстрее в рамках международного права, — отметил глава Минфина Франции Бруно Ле Мер.
Отмечается, что это предложение уже поддержали Канада и Великобритания.
Также президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал разрешение избивать по РФ западным оружием.
Французский лидер напомнил, что ракетные атаки на Украину совершаются именно с территории России.
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