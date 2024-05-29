Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию
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Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию

Зеленский и Макрон
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Источник:  France bleu

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня планирует отправиться с рабочим визитом во Францию.

Во время визита Зеленский и Макрон обсудят конкретные действия по поддержке Украины

Владимир Зелеский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Международная церемония пройдет в Сен-Лоран-сюр-Мер. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

У меня будет возможность, когда президент Зеленский приедет во Францию на следующей неделе, принять его и в это время очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что мы еще собираемся сделать для поддержки Украины.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Ожидается, что на церемонии в Нормандии будут присутствовать главы многих стран.

Международная церемония 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.

Франция поддержала использование замороженных активов РФ для помощи Украине

22 мая Совет ЕС поддержал передачу Украине доходов от замороженных активов РФ, которая будет осуществляться дважды в год.

При этом США выступили с инициативой нового пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро в виде займа под обеспечение за счет доходов от замороженных активов РФ.

Мы открыты к идее мобилизации доходов от этих активов как можно лучше и быстрее в рамках международного права, — отметил глава Минфина Франции Бруно Ле Мер.

Отмечается, что это предложение уже поддержали Канада и Великобритания.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал разрешение избивать по РФ западным оружием.

Французский лидер напомнил, что ракетные атаки на Украину совершаются именно с территории России.

Мы должны позволить им нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты, - заявил Эммануэль Макрон.

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