Макрон анонсував візит Зеленського до Франції
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Політика
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Макрон анонсував візит Зеленського до Франції

Зеленський та Макрон
Джерело:  France bleu

Президент України Володимир Зеленський 6 червня планує вирушити із робочим візитом до Франції.

Під час візиту Зеленський та Макрон обговорять конкретні дії для підтрими України

Володимир Зелеський візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80 річниці висадки союзників у Нормандії.

Міжнародна церемонія відбудеться в Сен-Лоран-сюр-Мер. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

У мене буде можливість, коли президент Зеленський приїде до Франції наступного тижня, прийняти його і в цей час дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ще ми збираємося зробити для підтримки України.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Очікується, що на церемонії в Нормандії будуть присутні глави багатьох держав.

Міжнародна церемонія відзначення 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії відбудеться 6 червня в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляжі Омаха.

Франція підтримала використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

22 травня Рада ЄС підтримала передачу Україні доходів від заморожених активів РФ, яка буде здійснюватись двічі на рік.

При цьому США виступили з ініціативою щодо нового пакета допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро у вигляді позики під забезпечення за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Ми відкриті до ідеї мобілізації доходів від цих активів якнайкраще і якнайшвидше в рамках міжнародного права, — зазначив глава Мінфіну Франції Бруно Ле Мер.

Зазначається, що цю пропозицію вже підтримали Канада та Велика Британія.

Також президент Франції Емманюель Макрон підтримав дозвіл бити по РФ західною зброєю.

Французький лідер нагадав, що ракетні атаки на Україну здійснюються саме з території Росії.

Ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети — заявив Еммануель Макрон.

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