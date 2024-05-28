Президент Володимир Зеленський зазначив, що під час проведення першого глобального Саміту миру у Швейцарії будуть напрацьовані деталі по трьох пунктах української Формули миру, які після цього буде запропоновано до виконання країні-агресорці Росії.
Як відбуватиметься реалізація української Формули миру в рамках першого глобального Саміту миру у Швейцарії
Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру Зеленський зазначив, що на першому глобальному Саміті миру у Швейцарії будуть розглянуті лише три пункти з запропонованої Україною Формули миру.
Зокрема, мова йде про ядерну та продовольчу безпеку, а також повернення Росією українських полонених та викрадених дітей.
За його словами, мова йде не тільки про проведення обміну військовополоненими, а й про повернення Росією викрадених українських дітей.
Зеленський додав, що у рамках пункту щодо ядерної безпеки може бути обговорене питання щодо атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні.
На його переконання, всі країни, які дійсно прагнуть досягнення миру в Україні, а не лише намагаються хоча б частково зберегти відносини з державою-агресоркою, мають поважно відноситись до всіх трьох пунктів.
Як планують реалізовувати перші 3 пункти Формули миру
На думку українського лідера, необхідно з чогось починати аби залучити якомога більше країн з усього світу.
Він зазначив, що далі все буде розвиватись аналогічно тому, як готувались угоди щодо зерна.
Президент зазначив, що вихід Москви із зернової ініціативи був порушенням угоди не з Україною, а зі світом.
За його словами, мають бути детально опрацьовані всі три пункти і передані представникам Росії.
Потім треба буде дивитись на прогрес у їх реалізації країною-агресоркою.
Президент сказав, що після саміту у Швейцарії можна переходити до інших пунктів, які є складними.
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