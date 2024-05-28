Президент Володимир Зеленський зазначив, що під час проведення першого глобального Саміту миру у Швейцарії будуть напрацьовані деталі по трьох пунктах української Формули миру, які після цього буде запропоновано до виконання країні-агресорці Росії.

Як відбуватиметься реалізація української Формули миру в рамках першого глобального Саміту миру у Швейцарії

Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру Зеленський зазначив, що на першому глобальному Саміті миру у Швейцарії будуть розглянуті лише три пункти з запропонованої Україною Формули миру.

Зокрема, мова йде про ядерну та продовольчу безпеку, а також повернення Росією українських полонених та викрадених дітей.

Передусім ми хотіли знайти пункти, які не розділяють нас зі світом, і навіть з тими країнамии, які балансують і не повністю підтримують Україну. Для нас дуже важливо було спиратися виключно на Статут ООН, — зазначив Зеленський. Поширити

За його словами, мова йде не тільки про проведення обміну військовополоненими, а й про повернення Росією викрадених українських дітей.

Зеленський додав, що у рамках пункту щодо ядерної безпеки може бути обговорене питання щодо атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні.

Це окреме питання. Я не впевнений, що ми це встигнемо врегулювати, — зауважив Зеленський. Поширити

На його переконання, всі країни, які дійсно прагнуть досягнення миру в Україні, а не лише намагаються хоча б частково зберегти відносини з державою-агресоркою, мають поважно відноситись до всіх трьох пунктів.

Як планують реалізовувати перші 3 пункти Формули миру

На думку українського лідера, необхідно з чогось починати аби залучити якомога більше країн з усього світу.

Що буде після цього? На технічному рівні наші представники лідерів, представники усіх держав будуть вже пропрацьовувати по деталях кожен із цих пунктів, — пояснив Зеленський. Поширити

Він зазначив, що далі все буде розвиватись аналогічно тому, як готувались угоди щодо зерна.

Ми пропрацювали з президентом Ердоганом і паном генсеком ООН Гутеррешем, що може бути з зерновим коридором. Після цього цей документ генсек ООН і Ердоган передали представникам РФ, — підкреслив президент. Поширити

Президент зазначив, що вихід Москви із зернової ініціативи був порушенням угоди не з Україною, а зі світом.

І я вважаю, що це дуже важливий приклад. Тоді усі були обурені саме на Росію, і побачили, що все, що ми до цього говорили, було правдою. Росія ніколи не виконує те, що обіцяє. Тут те саме, — зазначив Зеленський. Поширити

За його словами, мають бути детально опрацьовані всі три пункти і передані представникам Росії.

Потім треба буде дивитись на прогрес у їх реалізації країною-агресоркою.

Президент сказав, що після саміту у Швейцарії можна переходити до інших пунктів, які є складними.