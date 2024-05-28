Президент Владимир Зеленский отметил, что во время проведения первого глобального Саммита мира в Швейцарии будут наработаны детали по трем пунктам украинской Формулы мира, которые после этого будут предложены для выполнения стране-агрессорке России.

Как пройдет реализация украинской Формулы мира в рамках первого глобального Саммита мира в Швейцарии

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру Зеленский отметил, что на первом глобальном Саммите мира в Швейцарии будут рассмотрены лишь три пункта из предложенной Украиной Формулы мира.

В частности, речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, а также о возвращении Россией украинских пленных и похищенных детей.

Прежде всего, мы хотели найти пункты, которые не разделяют нас с миром, и даже с теми странами, которые балансируют и не полностью поддерживают Украину. Для нас очень важно было опираться исключительно на Устав ООН, — отметил Зеленский. Поделиться

По его словам, речь идет не только о проведении обмена военнопленными, но и о возвращении Россией похищенных детей.

Зеленский добавил, что в рамках пункта по ядерной безопасности может быть обсужден вопрос атак атак преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.

Это частный вопрос. Я не уверен, что мы это успеем урегулировать, — заметил Зеленский. Поделиться

По его убеждению, все страны, которые действительно стремятся к достижению мира в Украине, а не только пытаются хотя бы частично сохранить отношения с государством-агрессором, должны относиться к всем трем пунктам.

Как планируют реализовывать первые 3 пункта Формулы мира

По мнению украинского лидера, необходимо с чего-то начинать, чтобы привлечь как можно больше стран со всего мира.

Что будет после этого? На техническом уровне наши представители лидеров, представители всех государств уже будут прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов, — пояснил Зеленский. Поделиться

Он отметил, что дальше все будет развиваться аналогично тому, как готовились соглашения по зерну.

Мы проработали с президентом Эрдоганом и господином генсеком ООН Гутеррешем, который может быть с зерновым коридором. После этого этот документ генсек ООН и Эрдоган передали представителям РФ, подчеркнул президент. Поделиться

Президент отметил, что выход Москвы по зерновой инициативе был нарушением соглашения не с Украиной, а с миром.

И я считаю, что это очень важный пример. Тогда все были возмущены именно Россией, и увидели, что все, что мы до этого говорили, было правдой. Россия никогда не выполняет то, что обещает. Здесь тоже самое, — отметил Зеленский. Поделиться

По его словам, должны быть подробно проработаны все три пункта и переданы представителям России.

Затем нужно будет смотреть на прогресс в их реализации страной-агрессорой.

Президент сказал, что после саммита в Швейцарии можно переходить к другим сложным пунктам.