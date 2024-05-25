Зеленский озвучил ожидания Украины от саммита НАТО в Вашингтоне
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Политика
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Зеленский озвучил ожидания Украины от саммита НАТО в Вашингтоне

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, Украина ожидает по итогам саммита НАТО в Вашингтоне получить 7 ЗРК Patriot и одобрение США решения по передаче истребителей F-16.

Чего Украина ожидает от июльского саммита НАТО в Вашингтоне

Мы можем получить от стран НАТО семь комплексов Patriot? Мы хотели бы закрыть все наши области и иметь 20-30 таких систем. Но можно хотя бы семь? Как вы считаете, это важно для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? Предоставить комплексы для страны, которая с 2008 года претендует на членство в НАТО, для страны, которая борется за демократию всего мира, или очень много, — задал риторический вопрос глава государства.

По его словам, практическим итогом саммита стран Альянса также станет одобрение США передачи Украине истребителей F-16.

Без них, по словам президента, флота из 130 самолетов у Украины не будет.

А это значит, что нет смысла об этом говорить больше. Потому что не будет адекватного флота, способного воевать с российским воздушным флотом, — объяснил Зеленский.

Как Запад может помочь Украине защитить Харьков

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин и его оккупационная армия не способны захватить Харьков и предпочитают уничтожить город, однако западные партнеры могут помочь Украине предотвратить такой сценарий.

Он не может захватить Харьков, потому пытается его уничтожить. У партнеров Украины есть два способа предотвратить такие удары. Первый: больше Patriot и других систем ПВО для Украины, подчеркнул Кулеба.

По его словам, вторым вариантом является обеспечение Украины дальнобойным оружием для поражения самолетов авиации оккупационной армии РФ еще на подлете в Украину.

Второй: Украина сбивает российские военные самолеты, прежде чем они сбросят бомбы на Харьков и другие города и общины. Обеспечить Украине дополнительную противовоздушную оборону и поддержать украинские удары по военным объектам России. Действуйте сейчас, — призвал Кулеба.

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