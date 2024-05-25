По словам президента Владимира Зеленского, Украина ожидает по итогам саммита НАТО в Вашингтоне получить 7 ЗРК Patriot и одобрение США решения по передаче истребителей F-16.
Чего Украина ожидает от июльского саммита НАТО в Вашингтоне
По его словам, практическим итогом саммита стран Альянса также станет одобрение США передачи Украине истребителей F-16.
Без них, по словам президента, флота из 130 самолетов у Украины не будет.
Как Запад может помочь Украине защитить Харьков
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин и его оккупационная армия не способны захватить Харьков и предпочитают уничтожить город, однако западные партнеры могут помочь Украине предотвратить такой сценарий.
По его словам, вторым вариантом является обеспечение Украины дальнобойным оружием для поражения самолетов авиации оккупационной армии РФ еще на подлете в Украину.
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