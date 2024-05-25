Зеленский показал жуткие кадры последствий обстрела РФ в Харькове — видео

Днем 25 мая российская армия цинично ударила по "Эпицентру" в Харькове. Владимир Зеленский показал кадры с места попадания.

Что известно о последствиях обстрела РФ в Харькове

К сожалению, в результате атаки по строительному гипермаркету пострадали и погибли. Внутри могло находиться более двухсот человек, 15 работников не выходят на связь.

Владимир Зеленский рассказал об очередном российском ударе по Харькову. На этот раз враг атаковал строительный гипермаркет, в котором было много людей.

На сегодня известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь — спасают людей и ликвидируют пожар, полностью охвативший помещение, 10 тысяч квадратных метров. Известно о погибших и раненых, — написал президент. Поделиться

Гарант подчеркнул, что если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. Зеленский обратился к лидерам всех государств с призывом усилить украинскую ПВО. По его словам, эту задачу можно выполнить только совместно с миром.

Каждый день мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке — это потеря наших людей, — сказал Зеленский. Поделиться

Войска РФ обстреляли Харьков

В результате попадания двух КАБов в строительный гипермаркет в Харькове днем 25 мая погибли два человека.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Терехов заявил, что российские войска нанесли удар по спальному району города, в плотной гражданской застройке. Как впоследствии выяснилось, два вражеских КАБа попали в строительный гипермаркет.

В результате попадания возник пожар на 15 000 квадратных метров. В настоящее время известно о двух погибших и по меньшей мере 11 раненых.

Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находились многие люди — это чистый терроризм, — отметил мэр города.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Зафиксировано попадание 2 КАБов.