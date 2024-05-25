Зеленський показав моторошні кадри наслідків обстрілу РФ у Харкові — відео

Вдень 25 травня російська армія цинічно вдарила по "Епіцентру" у Харкові. Володимир Зеленський показав кадри з місця влучання.

Що відомо про наслідки обстрілу РФ у Харкові

На жаль, внаслідок атаки по будівельному гіпермаркету є постраждалі та загиблі. Всередині могло перебувати понад дві сотні людей, 15 працівників не виходять на зв'язок.

Володимир Зеленський розповів про черговий російський удар по Харкову. Цього разу ворог атакував будівельний гіпермаркет, у якому було багато людей.

Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу — рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тисяч квадратних метрів. Відомо про загиблих і поранених, — написав президент. Поширити

Гарант наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. Зеленський звернувся до лідерів всіх держав з закликом посилити українську ППО. За його словами, це завдання можливо виконати тільки спільно зі світом.

Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку — це втрата наших людей, — сказав Зеленський. Поширити

Війська РФ обстріляли Харків

Унаслідок влучання двох КАБів у будівельний гіпермаркет у Харкові вдень 25 травня загинули двоє людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Терехов заявив, що російські війська завдали удару по спальному району міста, у щільній цивільній забудові. Як згодом з’ясувалося, два ворожих КАБа влучили в будівельний гіпермаркет.

Унаслідок влучання виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше 11 поранених.

Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей — це чистий тероризм, — наголосив мер міста.

За словами голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, Зафіксовано влучання 2 КАБів.