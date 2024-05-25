Наступ РФ на Харківщину. Проти командування української 125 бригади відкрили справу

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу проти 28 командирів за фактом прориву окупаційними військами Росії державного кордону в Харківській області.

Військове командування не організувало оборону позицій на кордоні Харківщини та РФ

За даними ДБР, командування 125 бригади, 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького та інших підрозділів не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу.

В ухвалі судового реєстру зазначається, що виникла необхідність установлення відповідності дій військових посадових осіб щодо залишення бойових позицій 10 травня силами 125 окремої бригади Сухопутних військ в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району, а також інших позицій.

Також слідство має встановити причинний зв’язок між цими діями та втратою позицій, особового складу та військової техніки.

Через залишення позицій ураження противника здійснювалось силами 2 ешелону.

Також для розслідування цього була призначена військова експертиза.

У кримінальному провадженні фігурують командир та заступники 125 бригади

Згідно з реєстром, у кримінальному правопорушенні вважають причетними 28 осіб, серед яких командир бригади, його заступники та посадовці: