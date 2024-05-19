Президент Володимир Зеленський зазначив, що окупаційна армія РФ не досягає поставлених цілей власного наступу у Харківській області.

Армія РФ не досягає поставлених задач під час наступу на Харківщині

Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій — усій лінії захисту. Була доповідь головкома — генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів — усього тижня — ми маємо більш міцні позиції в Харківській області, — зазначив глава держави. Поширити

Президент підкреслив, що наразі українські військові ефективно знищують російських окупантах на ключових напрямках, зокрема, на Донеччині, в районі Часового Яру.

Власне, окупант не досягає свого завдання — розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківської до Донецької областей, — наголосив Зеленський. Поширити

Що кажуть у Генштабі

За інформацією Генштабу, від початку цієї доби українські військові вже 105 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

На Харківщині протягом доби українськими військовими відбито 11 ворожих атак.

Наразі продовжується відбиття чотирьох з них.

Протягом тижня окупаційна армія РФ втратила в результаті бойових дій на Харківщині 1 тис 572 загарбники та 263 одиниці озброєння і військової техніки.

Серед ворожих втрат у Харківській області:

8 танків,

13 бронемашин,

12 артсистем,

система ППО,

75 БпЛА,

66 од автомобільної техніки,

12 од спецтехніки,

Зазначається, що українськими військовими пошкоджено 9 ворожих танків, 11 бронемашин, 21 артсистему, 32 одиниці автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки.

В районі Куп’янська відбито 10 ворожих атак поблизу населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове та Стельмахівка.

Наразі триває відбиття ще двох з них.

На Донеччині відбито 22 ворожі атаки в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки.

Наразі триває ще одне боєзіткнення.

В районі Покровська російські окупанти протягом доби 25 разів безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ.

Сім зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

На Краматорському та Придніпровському напрямках надвечір інтенсивність ворожих атак дещо знизилась. На кожному з напрямків ще триває по одному боєзіткненню.

На інших напрямках без суттєвих змін.