Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на тлі активних обстрілів Росією Харкова заявив, що дві системи ППО Patriot у місті принципово змінили б ситуацію.

Зеленський виступив з заявою про оборону Харкова

Світ може зупинити російський терор — і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два "Петріоти" для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору, — наголосив Зеленський. Поширити

Президент подякував усім лідерам та державам, які діють дійсно рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів.

Він нагадав, що лише сьогодні, 19 травня, й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять — загинули. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв російського терору.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Харківщині

За інформацією правоохоронців Харківської області, злочинна армія РФ завдала удару по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару загинуло п’ятеро людей і щонайменше 16 — отримали поранення.

19 травня близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл села Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області. За адресою прибули поліцейські та медики. Вже за 20 хвилин ворог знову вдарив по тій самій вулиці, — підкреслюється у повідомленні правоохоронців. Поширити

Зазначається, що постраждала 8-річна дитина.

Також серед постраждалих є працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Загинув також місцевий житель, який за 100 метрів від бази відпочинку ловив рибу.

Вісім громадян перебувають у важкому стані. Ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Також згодом у поліції повідомили, що одна з загиблих — жінка на 7 місяці вагітності.

Також зазначається, що попередньо встановлено, що удари були здійснені ракетами "Іскандер-М".