Бійці РДК показали знищення військових РФ у Вовчанську на Харківщині — відео

Звертаємось до російських військовослужбовців, які беруть участь у цій безглуздій бійні. За ці кілька днів ви самі встигли переконатися, що ваше командування використовує вас як гарматне м'ясо. Тілами ваших братів вони продовжують завалювати кордон України через хворі амбіції старого маразматика (російського диктатора Володимира Путіна — ред.). Ми цінуємо життя кожного, і закликаємо російських солдатів та офіцерів переходити на наш бік. Здавайтеся в полон, вступайте до лав Сибірського батальйону, Російського Добровольчого Корпусу та Легіону "Свобода Росії", — заявили бійці Сиббату під час нового звернення.