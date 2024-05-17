Бійці РДК показали знищення військових РФ у Вовчанську на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці РДК показали знищення військових РФ у Вовчанську на Харківщині — відео

рдк
Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, продовжує ліквідовувати російських військових в Харківській області під час нового наступу окупантів.

РДК знищує окупантів РФ на Харківщині

Бійці Російського Добровольчого Корпусу знищують ворога на околицях Вовчанська, — йдеться в повідомленні.

Сиббат закликає російських військових повстати проти режиму Путіна

За словами російських добровольчих сил, наразі вони виконують бойові завдання у найгарячіших точках так званого Харківського наступу, який армія РФ розпочала 10 травня.

Звертаємось до російських військовослужбовців, які беруть участь у цій безглуздій бійні. За ці кілька днів ви самі встигли переконатися, що ваше командування використовує вас як гарматне м'ясо. Тілами ваших братів вони продовжують завалювати кордон України через хворі амбіції старого маразматика (російського диктатора Володимира Путіна — ред.). Ми цінуємо життя кожного, і закликаємо російських солдатів та офіцерів переходити на наш бік. Здавайтеся в полон, вступайте до лав Сибірського батальйону, Російського Добровольчого Корпусу та Легіону "Свобода Росії", — заявили бійці Сиббату під час нового звернення.

Вони також вкотре звернули увагу солдатів РФ на те, що це єдиний вірний шлях боротьби за вільну та сильну Росію майбутнього, без Путіна та його поплічників.

Російські добровольчі сили наголосили, що вже багато військових ворожої армії зробили правильний вибір і здалися в полон, зберігши своє життя і гідність.

Приєднуйтесь й ви, переходьте на бік правди, — підсумували воїни Сибірського батальйону.

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