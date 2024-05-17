Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, продовжує ліквідовувати російських військових в Харківській області під час нового наступу окупантів.
РДК знищує окупантів РФ на Харківщині
Сиббат закликає російських військових повстати проти режиму Путіна
За словами російських добровольчих сил, наразі вони виконують бойові завдання у найгарячіших точках так званого Харківського наступу, який армія РФ розпочала 10 травня.
Вони також вкотре звернули увагу солдатів РФ на те, що це єдиний вірний шлях боротьби за вільну та сильну Росію майбутнього, без Путіна та його поплічників.
Російські добровольчі сили наголосили, що вже багато військових ворожої армії зробили правильний вибір і здалися в полон, зберігши своє життя і гідність.
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