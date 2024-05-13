РДК показав знищення солдат РФ у Вовчанську — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

РДК показав знищення солдат РФ у Вовчанську — відео

РДК
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Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, приєднався до захисту Харківської області під час нового наступу російських загарбників.

РДК знищує окупантів РФ на Харківщині

Російські добровольчі сили показали, як БТР-82А бронегрупи РДК веде вогонь по ворогу.

Солдати РФ намагалися закріпитися на М'ясокомбінаті та одній із вулиць Вовчанська, однак бійці Російського добровольчого корпусу унеможливили просування противника.

Варто зазначити, що нещодавно начальник штабу РДК Олександр “Фортуна” відреагував на новий “харківський наступ” армії РФ, який розпочався 10 травня.

На його переконання, авантюра диктатора Путіна організована спеціально до “сакральних дат”, щоб показати хоч якісь успіхи на фронті.

Вкотре авантюра з «Харківським наступом» показала реальне ставлення командування РФ до своїх солдатів та ситуацію в армії загалом. Прикордоння Росії всіюється трупами російських солдатів від прицільного вогню мінометних обстрілів лише для того, щоб генерали показали в Кремлі хоч якісь перемоги на тлі сакральних для Путіна дат — його інавгурації та свята 9 травня.

Олександр “Фортуна”

Олександр “Фортуна”

Начальник штабу РДК

Що відомо про втрати армії РФ на Харківщині

Як повідомили воїни Третьої штурмової бригади, наразі вони займають оборонні рубежі у прикордонних районах Харківської області та намагаються зупинити просування російських окупантів.

Українським бійцям вдалося знищити ворожу САУ “Нона” та майже роту солдатів РФ.

Протягом тижня боїв окупаційна армія РФ втратила 189 солдатів вбитими і ще 43 — пораненими.

На металобрухт перетворено установку 2С9 "Нона", якою окупанти підтримували наступ своєї піхоти, а також ворожий БМП-2, БТР, танк і спецтехніку, — йдеться у повідомленні 3 ОШБр.

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