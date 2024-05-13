ЗСУ ведуть активні бойові дії з армією ворога у районі населеного пункту Лук’янці Харківської області.

На Харківщині протягом доби ЗСУ ліквідували майже 100 окупантів

Армія Росії від початку доби здійснила 11 атак на Харківському напрямку. Станом на 15:00 тривають ще два бойових зіткнення.

Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх у районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено, — йдеться в повідомленні Генштабу. Поширити

Також окупанти завдали вісім авіаційних ударів у районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Залежно від розвитку обставин, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

Від початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння та військової техніки — вісім одиниць.

Також Сили оборони продовжують відбивати атаки росіян у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове.

Що відомо про наступ армії РФ на Харківщині

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі окупаційна армія РФ намагається розтягнути лінію фронту під час власного наступу в регіоні.

Глава Харківської ОВА визнав, що ситуація залишається доволі важкою, однак українські військові відбивають абсолютно всі ворожі атаки.

Так, є збільшення сірої зони, є збільшення фактично лінії фронту, тому що ворог намагається її умисно розтягнути, атакуючи, у тому числі невеликими групами, однак, по нових, так би мовити, напрямках. Тому, ситуація важка, однак повністю контрольована нашими силами ЗСУ. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

Він додав, що евакуація місцевого населення проводиться представниками місцевої влади та волонтерами.