За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі окупаційна армія РФ намагається розтягнути лінію фронту під час власного наступу в регіоні.
Що відомо про тактику наступу армії РФ на Харківщині
За його словами, з районів бойових дій продовжують евакуювати цивільне населення.
Зокрема, як зазначив Синєгубов, протягом 13 травня планується вивезти ще 1 тис 600 людей.
Він підкреслив, що наразі вже евакуйовано 5 тис 700 місцевих жителів.
Глава Харківської ОВА визнав, що ситуація залишається доволі важкою, однак українські військові відбивають абсолютно всі ворожі атаки.
Він додав, що евакуація місцевого населення проводиться представниками місцевої влади та волонтерами.
У Вовчанську до нової фази агресії проживало 2,5 тис. осіб, але зараз у місті залишається 200-300 людей
За його словами, також у населених пунктах, де відбуваються бойові дії, залишаються люди. В одному відомо про перебування 4 осіб, в іншому — про 10, а ще в іншому — про 7.
Що відомо про проблему із фортифікаціями у Вовчанську
За словами мера Вовчанська Тамаза Гамбарашвілі, ситуація в районі міста залишається важкою.
Він додав, що станом на 12 травня місцева влада отримала 250 заявок від місцевих жителів щодо евакуації.
Він також висловився стосовно будівництва укріплень навколо міста.
Більше по темі
- Категорія
-
Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
-
Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
-
Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-