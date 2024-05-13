За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі окупаційна армія РФ намагається розтягнути лінію фронту під час власного наступу в регіоні.

Що відомо про тактику наступу армії РФ на Харківщині

Ворог продовжує спроби наступати на нашу територію. Атакує по Вовчанському напрямку, по півночі на напрямку на Липці, так само наші воїни ворога на цих напрямках стримують. Відбито, за лише останній час, близько 15 ворожих атак, — зазначив Синєгубов. Поширити

За його словами, з районів бойових дій продовжують евакуювати цивільне населення.

Зокрема, як зазначив Синєгубов, протягом 13 травня планується вивезти ще 1 тис 600 людей.

Він підкреслив, що наразі вже евакуйовано 5 тис 700 місцевих жителів.

Глава Харківської ОВА визнав, що ситуація залишається доволі важкою, однак українські військові відбивають абсолютно всі ворожі атаки.

Так, є збільшення сірої зони, є збільшення фактично лінії фронту, тому що ворог намагається її умисно розтягнути, атакуючи, у тому числі невеликими групами, однак, по нових, так би мовити, напрямках. Тому, ситуація важка, однак повністю контрольована нашими силами ЗСУ, — підкреслив Синєгубов. Поширити

Він додав, що евакуація місцевого населення проводиться представниками місцевої влади та волонтерами.

У Вовчанську до нової фази агресії проживало 2,5 тис. осіб, але зараз у місті залишається 200-300 людей

За його словами, також у населених пунктах, де відбуваються бойові дії, залишаються люди. В одному відомо про перебування 4 осіб, в іншому — про 10, а ще в іншому — про 7.

Що відомо про проблему із фортифікаціями у Вовчанську

За словами мера Вовчанська Тамаза Гамбарашвілі, ситуація в районі міста залишається важкою.

На сьогодні ситуація без змін, тривають бої вздовж міста Вовчанськ. Місто знаходиться за чотири кілометри від кордону і всі спроби його пройти — це намагання пройти кордон самого міста. Тривають важкі бої, ведеться щільний обстріл з артилерії, РСЗВ, керовані авіабомби. Ситуація важка, але контрольована, — підкреслив Гамбарашвілі. Поширити

Він додав, що станом на 12 травня місцева влада отримала 250 заявок від місцевих жителів щодо евакуації.

Це була лише на вечір цифра, зараз нова уточнюється. Перші бригади вже поїхали до міста на евакуацію. Я думаю, що протягом доби ми зможемо евакуювати все населення, — зазначив мер Вовчанська. Поширити

Він також висловився стосовно будівництва укріплень навколо міста.