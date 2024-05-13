По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, в настоящее время оккупационная армия РФ пытается растянуть линию фронта во время собственного наступления в регионе.
Что известно о тактике наступления армии РФ в Харьковской области
По его словам, из районов боевых действий продолжают эвакуировать гражданское население.
В частности, как отметил Синегубов, в течение 13 мая планируется вывезти еще 1 тыс. 600 человек.
Он подчеркнул, что в настоящее время уже эвакуировано 5 тыс. 700 местных жителей.
Глава Харьковской ОВО признал, что ситуация остается довольно тяжелой, однако украинские военные отражают абсолютно все вражеские атаки.
Он добавил, что эвакуация местного населения проводится представителями местных властей и волонтерами.
В Волчанске до новой фазы агрессии проживало 2,5 тыс. человек, но сейчас в городе остается 200-300 человек
По его словам, также в населенных пунктах, где проходят боевые действия, остаются люди. В одном известно о пребывании 4 человек, в другом — о 10, а еще в другом — о 7.
Что известно о проблеме с фортификациями в Волчанске
По словам мэра Волчанская Тамаза Гамбарашвили, ситуация в районе города остается тяжелой.
Он добавил, что по состоянию на 12 мая местные власти получили 250 заявок от местных жителей по эвакуации.
Он также высказался по поводу строительства укреплений вокруг города.
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