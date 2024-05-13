По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, в настоящее время оккупационная армия РФ пытается растянуть линию фронта во время собственного наступления в регионе.

Что известно о тактике наступления армии РФ в Харьковской области

Враг продолжает попытки наступать на нашу территорию. Атакует по Волчанскому направлению, по северу на направлении на Липке, так же наши воины врага на этих направлениях сдерживают. Отражено, за последнее время, около 15 вражеских атак, — отметил Синегубов. Поделиться

По его словам, из районов боевых действий продолжают эвакуировать гражданское население.

В частности, как отметил Синегубов, в течение 13 мая планируется вывезти еще 1 тыс. 600 человек.

Он подчеркнул, что в настоящее время уже эвакуировано 5 тыс. 700 местных жителей.

Глава Харьковской ОВО признал, что ситуация остается довольно тяжелой, однако украинские военные отражают абсолютно все вражеские атаки.

Да, есть увеличение серой зоны, есть увеличение фактически линии фронта, потому что враг пытается ее умышленно растянуть, атакуя, в том числе небольшими группами, однако, по новым, так сказать, направлениям. Поэтому ситуация тяжелая, однако полностью контролируемая нашими силами ВСУ, — подчеркнул Синегубов. Поделиться

Он добавил, что эвакуация местного населения проводится представителями местных властей и волонтерами.

В Волчанске до новой фазы агрессии проживало 2,5 тыс. человек, но сейчас в городе остается 200-300 человек

По его словам, также в населенных пунктах, где проходят боевые действия, остаются люди. В одном известно о пребывании 4 человек, в другом — о 10, а еще в другом — о 7.

Что известно о проблеме с фортификациями в Волчанске

По словам мэра Волчанская Тамаза Гамбарашвили, ситуация в районе города остается тяжелой.

На сегодняшний день ситуация без изменений, продолжаются бои вдоль города Волчанск. Город находится в четырех километрах от границы и все попытки его пройти — это попытка пройти границу самого города. Продолжаются тяжелые бои, ведется плотный обстрел из артиллерии, РСЗО, управляемые авиабомбы. Ситуация тяжелая, но контролируемая, подчеркнул Гамбарашвили. Поделиться

Он добавил, что по состоянию на 12 мая местные власти получили 250 заявок от местных жителей по эвакуации.

Это была только к вечеру цифра, сейчас новая уточняется. Первые бригады уже отправились в город на эвакуацию. Я думаю, что в течение суток мы сможем эвакуировать все население, — отметил мэр Волчанская. Поделиться

Он также высказался по поводу строительства укреплений вокруг города.