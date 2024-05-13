Почему невозможно строить оборонные рубежи на границе с РФ в Харьковской области — объяснение ЦПД

Теперь возведение оборонных рубежей на приграничные Харьковской области из РФ невозможно, ведь тогда украинские защитники окажутся под плотным вражеским огнем.
Почему невозможно строить оборонные рубежи на границе с РФ в Харьковской области
Как пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко, в отношении оборонных рубежей сейчас ведутся многие манипуляции.
Как пояснил руководитель ЦПИ, линии обороны построены в Харьковской области.
Что известно о боевых действиях в Харьковской области
По информации спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона, пока рано говорить о захвате оккупационной армией РФ населенных пунктов в приграничных районах Харьковской области.
Он отметил, что в настоящее время боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка и других приграничных сел и поселков.
По его словам, украинские военные держат развернутую оборону и эффективно наносят поражение по позициям окупантов из армии РФ.
Он добавил, что украинские военные находятся на подготовленных линиях обороны и наносят огненное поражение, пытаясь сорвать наступление оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области.
При этом Волошин подтвердил информацию от местных властей Волчанска, которые опровергают прорыв российских оккупантов в город.