Почему невозможно строить оборонные рубежи на границе с РФ в Харьковской области — объяснение ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

Почему невозможно строить оборонные рубежи на границе с РФ в Харьковской области — объяснение ЦПД

ЦПД
фортификации
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Теперь возведение оборонных рубежей на приграничные Харьковской области из РФ невозможно, ведь тогда украинские защитники окажутся под плотным вражеским огнем.

Почему невозможно строить оборонные рубежи на границе с РФ в Харьковской области

Как пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко, в отношении оборонных рубежей сейчас ведутся многие манипуляции.

Оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить было бы невозможно. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом — его дронами, его артиллерией, — говорит он.

Как пояснил руководитель ЦПИ, линии обороны построены в Харьковской области.

И подробнее, очень скоро, расскажут о них. И это несколько линий обороны, очень надежных. Поэтому друзья, пограничники и Харьков давайте не путать. Оборонная операция продолжается, — отмечает Коваленко.

Что известно о боевых действиях в Харьковской области

По информации спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона, пока рано говорить о захвате оккупационной армией РФ населенных пунктов в приграничных районах Харьковской области.

Об оккупации населенных пунктов говорить пока рано. Мы не будем подтверждать. Там продолжаются боевые действия в приграничных районах и вдоль государственной границы с Россией. Обстановка сложная, но Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, а также наносят врагу поражение, подчеркнул Волошин.

Он отметил, что в настоящее время боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка и других приграничных сел и поселков.

Наши военные уже почти третьи сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию. Противник опрокидывает резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехнику, а также значительное количество дронов. Враг, конечно, развивает свои действия по двум направлениям — это Липцы и Волчанск, расширяя фронт. А в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры. Враг применяет пехоту и технику, — отметил спикер ОСУВ "Хортица".

По его словам, украинские военные держат развернутую оборону и эффективно наносят поражение по позициям окупантов из армии РФ.

Артиллерийские подразделения выполняют задачи по уничтожению целей противника. А там, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы. В настоящее время российская армия проводит наступательные операции штурмовыми группами к северо-западу от Липцев, а также пытается продвигаться в районах, отделенных от района к северу от Липцев, где российские войска пытались добиться определенных успехов, — объясняет Волошин.

Он добавил, что украинские военные находятся на подготовленных линиях обороны и наносят огненное поражение, пытаясь сорвать наступление оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области.

Также принято решение об усилении наших боевых подразделений. Главная задача — стабилизировать линию фронта. Ведь, как сообщает Харьковская ОВА, на севере области увеличилось количество населенных пунктов, на территории которых ведутся активные боевые действия. Однако наши воины пытаются удержать и свои позиции и существенных успехов на этих территориях враг не имеет. Ситуация довольно трудная, однако полностью контролируемая Силами обороны, — говорит спикер ОСУВ «Хортица».

При этом Волошин подтвердил информацию от местных властей Волчанска, которые опровергают прорыв российских оккупантов в город.

Последняя информация, которая сейчас. Власти Волчанская опровергли о мероприятии оккупантов в город. Сейчас там продолжаются обстрелы и бои. Глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что информация о присутствии окупантов в городе официально не подтверждена. Там работают наши Силы обороны, — подчеркнул Волошин.

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