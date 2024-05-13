Наступление в Харьковской области. Эксперты раскрыли актуальную обстановку в регионе

Российские оккупанты давят в Харьковской области вблизи Липцев и Волчанска, а Силы обороны Украины проводят контратаки, чтобы захватчики не смогли закрепиться в населенных пунктах. На многих направлениях на фронте ведутся позиционные бои.

Что известно о боях на Харьковщине

Российские оккупанты недавно совершили дополнительные подтвержденные тактические наступления на севере Харьковской области в Волчанском направлении (к северо-востоку от города Харькова) и продолжили ограниченные наступательные операции в этом районе 12 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 мая, показывают, как войска РФ действуют в южном Огурцовом (западнее Волчанска), что свидетельствует о том, что российские войска захватили все Огурцово, говорится в отчете.

Украинский офицер, который воюет на Волчанском направлении, отметил, что ситуация чрезвычайно сложна, поскольку у ВСУ нет надлежащих укреплений в этом районе. Он рассказал, что захватчики оцепили Волчанск, и что встречные боевые действия уже происходят в пределах населенного пункта.

Наступление на Харьковщине

Несколько российских военкоров обсуждали бои в Волчанске.

Таким образом, в ISW оценивают, что оккупанты также, вероятно, захватили Хатыще (к северо-западу от Волчанска) и Тихое (восточнее Волчанска), учитывая отчет офицера ВСУ о том, что войска РФ окружили Волчанск, и утверждение российского блоггера об уличных бои в Волчанске.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что оккупанты атаковали вблизи Бугруватки (к западу от Волчанска), что свидетельствует о том, что войска РФ, вероятно, закрепили позиции между международной границей и районом Бугруватка-Старица, указывается в отчете.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что войска РФ продвинулись на Волчанском направлении на 2,5 км, и отметил, что российское командование перебросило на Волчанское направление по меньшей мере 4 мотострелковых батальона 11-го армейского корпуса.

Блогер утверждал, что войска РФ продвинулись на 7 км вглубь по фронту шириной 30 км на Волчанском направлении.

Успешное ли наступление армии РФ на Липке

Войска РФ также недавно подтвердили наступление в направлении Липцы (севернее Харькова) и продолжили ограниченные наступательные действия в этом районе 12 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 мая, показывают, что оккупанты продвинулись к бурелом к югу от Пильной и к северу от Лукьянцы (к северо-востоку от Липцев).

Российские и украинские источники сообщали о боях на Липцовском направлении вблизи Глубокого (на севере Липцев) и Лукьянцев.

По словам Машовца, российское наступление на Липке вспомогательно для усилий врага на Волчанск. Он также заявил, что захватчики продвинулись на 3,2-3,7 км по направлению к Глубокому и Лукьянцам.

Машовец сообщил, что войска РФ имеют около 3 мотострелковых батальонов на Липцовском направлении, и что российское командование взимает резервы 11-го и вновь 44-го армейских корпусов в район Журавловка-Устинка-Вергиловка Белгородской области, к северо-востоку от н.п. Липцы.

Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на 8 км вглубь вдоль 20-километрового фронта на западном проникновении в северную Харьковскую область, имея в виду направление Липцы.

Украинские источники отметили, что некоторые населенные пункты на северном Харьковском направлении остаются в серой зоне, несмотря на продвижение РФ в этих населенных пунктах, что свидетельствует о том, что ВСУ проводят частые контратаки, чтобы лишить врага контроля над этими районами.