Наступ на Харківщині. Експерти розкрили актуальну обстановку в регіоні

Російські окупанти тиснуть у Харківській області поблизу Липців і Вовчанська, а Сили оборони України проводять контратаки, щоб загарбники не змогли закріпитися у населених пунктах. На багатьох напрямках на фронті точаться позиційні бої.

Що відомо про бої на Харківщині

Російські окупанти нещодавно здійснили додаткові підтверджені тактичні наступи на півночі Харківської області у Вовчанському напрямку (на північний схід від міста Харкова) і продовжили обмежені наступальні операції в цьому районі 12 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 травня, показують, як війська РФ діють у південному Огірцевому (на захід від Вовчанська), що свідчить про те, що російські війська захопили все Огірцеве, йдеться у звіті.

Український офіцер, який воює на Вовчанському напрямку, зазначив, що ситуація надзвичайно складна, оскільки ЗСУ не мають належних укріплень у цьому районі. Він розповів, що загарбники оточили Вовчанськ, і що зустрічні бойові дії вже відбуваються в межах населеного пункту.

Наступ на Харківщині

Кілька російських "воєнкорів" обговорювали бої у Вовчанську.

Таким чином, в ISW оцінюють, що окупанти також, ймовірно, захопили Хатище (на північний захід від Вовчанська) і Тихе (на схід від Вовчанська), враховуючи звіт офіцера ЗСУ про те, що війська РФ оточили Вовчанськ, і твердження російського блогера про вуличні бої у Вовчанську.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що окупанти атакували поблизу Бугруватки (на захід від Вовчанська), що свідчить про те, що війська РФ, ймовірно, закріпили позиції між міжнародним кордоном і районом Бугруватка-Стариця, вказується у звіті.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що війська РФ просунулися на Вовчанському напрямку на 2,5 км, і зазначив, що російське командування перекинуло на Вовчанський напрямок щонайменше 4 мотострілецьких батальйони 11-го армійського корпусу.

Блогер стверджував, що війська РФ просунулися на 7 км вглиб по фронту шириною 30 км на Вовчанському напрямку.

Чи успішний наступ армії РФ на Липці

Війська РФ також нещодавно підтвердили наступ у напрямку Липці (на північ від Харкова) і продовжили обмежені наступальні дії в цьому районі 12 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 травня, показують, що окупанти просунулися до бурелому на південь від Пільної та на північ від Лук'янці (на північний схід від Липців).

Російські та українські джерела повідомляли про бої на Липцівському напрямку поблизу Глибокого (на північ від Липців) та Лук’янців.

За словами Машовця, російський наступ на Липці є допоміжним для зусиль ворога на Вовчанськ. Він також заявив, що загарбники просунулися на 3,2-3,7 км у напрямку до Глибокого та Лук'янців.

Машовець повідомив, що війська РФ мають близько 3 мотострілецьких батальйонів на Липцівському напрямку, і що російське командування стягує резерви 11-го і новосформованого 44-го армійських корпусів в район Журавлівка-Устинка-Вергилівка Бєлгородської області, на північний схід від н.п. Липці.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на 8 км углиб уздовж 20-кілометрового фронту на західному проникненні в північну Харківську область, маючи на увазі напрямок Липці.

Українські джерела зазначили, що деякі населені пункти на північному Харківському напрямку залишаються у "сірій зоні", незважаючи на просування РФ в цих населених пунктах, що свідчить про те, що ЗСУ проводять часті контратаки, щоб позбавити ворога контролю над цими районами.