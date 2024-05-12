Що відомо про останні атаки армії РФ на Харків

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, у місті було чутно вибух в районі 22:40.

Харків та передмістя: будьте обережні! — попередив зі свого боку глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Поширити

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомляв про пуски ракет та КАБів окупантами. Він закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях.

Згодом Синєгубов зазначив, що за межами Харкова було зафіксовано кілька влучань.

Відомо, що обійшлось без постраждалих.

Терехов зазначив, що у передмісті Харкова сталось 2 влучання.

Що відомо про бойові дії на Харківщині

За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина в ефірі телемарафону, наразі зарано говорити про захоплення окупаційною армією РФ населених пунктів у прикордонних районах на Харківщині.

Про окупацію населених пунктів говорити поки що зарано. Ми підтверджувати не будемо. Там тривають бойові дії у прикордонних районах і вздовж державного кордону з Росією. Обстановка складна, але Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, а також наносять ворогу ураження, — підкреслив Волошин. Поширити

Він зазначив, що наразі бойові дії продовжуються в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка та інших прикордонних сіл та селищ.

Наші військові вже майже третю добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію. Противник перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти і бронетехніку, а також значну кількість дронів. Ворог, звісно, розвиває свої дії на двох напрямках — це Липці і Вовчанськ, розширюючи фронт. А в напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту і техніку, — зазначив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

За його словами, українські військові тримають розгорнуту оборону та ефективно завдають ураження по позиціях окупантів з армії РФ.

Артилерійські підрозділи виконують завдання по знищенню цілей противника. А там, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються наші резерви. Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагається просуватися в районах, які відокремлені від району на північ від Липців, де російські війська намагалися досягти певних успіхів, — пояснює Волошин. Поширити

Він додав, що українські військові перебувають на підготовлених лініях оборони і завдають вогневого ураження, намагаючись зірвати наступ окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині.

Також прийнято рішення про посилення наших бойових підрозділів. Головне завдання — стабілізувати лінію фронту. Адже, як інформує Харківська ОВА, наразі на півночі області збільшилась кількість населених пунктів, на території яких ведуться активні бойові дії. Однак наші воїни намагаються утримати і свої позиції, і істотних успіхів на цих територіях ворог не має. Ситуація доволі важка, однак повністю контрольована Силами оборони, — зазначає речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

При цьому Волошин підтвердив інформацію від місцевої влади Вовчанська, яка спростовує прорив російських окупантів до міста.