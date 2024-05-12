Ввечорі, 12 травня, окупаційна армія РФ завдала ударів по передмісттю Харкова.
Що відомо про останні атаки армії РФ на Харків
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, у місті було чутно вибух в районі 22:40.
Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомляв про пуски ракет та КАБів окупантами. Він закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях.
Згодом Синєгубов зазначив, що за межами Харкова було зафіксовано кілька влучань.
Відомо, що обійшлось без постраждалих.
Терехов зазначив, що у передмісті Харкова сталось 2 влучання.
Що відомо про бойові дії на Харківщині
За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина в ефірі телемарафону, наразі зарано говорити про захоплення окупаційною армією РФ населених пунктів у прикордонних районах на Харківщині.
Він зазначив, що наразі бойові дії продовжуються в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка та інших прикордонних сіл та селищ.
За його словами, українські військові тримають розгорнуту оборону та ефективно завдають ураження по позиціях окупантів з армії РФ.
Він додав, що українські військові перебувають на підготовлених лініях оборони і завдають вогневого ураження, намагаючись зірвати наступ окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині.
При цьому Волошин підтвердив інформацію від місцевої влади Вовчанська, яка спростовує прорив російських окупантів до міста.
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