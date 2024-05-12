За інформацією журналістів BBC, через наступ окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині активізувались запеклі бої і сотні місцевих жителів змушені були евакуюватись.

Що відомо про евакуацію з прикордоння Харківської області

Журналісти підкреслюють, що російські окупанти заявили про захоплення щонайменше 5 населених пунктів в районі Вовчанська.

Однак видання не може належним чином перевірити достовірність цієї інформації.

Зазначається, що поки не зрозуміло, як далеко вдасться просунутись військовим злочинцям з армії РФ.

Однак наразі з прикордонних районів вже евакуювались майже 1 тис 800 осіб.

За словами керівника Харківської ОВА Олена Синєгубова, у Вовчанську наразі залишаються ще сотні людей.

Один з місцевих жителів розповів, що його будинок та автівки було знищено випущеною російськими окупантами авіабомбою.

Його дружина потрапила до лікарні із серйозними пораненнями.

При цьому він сказав, що не хоче виїжджати, тому що боїться залишити своїх чотирьох кіз.

За словами українських посадовців, окупаційна армія РФ має можливості для загострення ситуації у прикордонних районах, однак не має ресурсів для захоплення Харкова.

Зазначається, що російські окупанти прагнуть створити 10-кілометрову буферну зону для захисту Бєлгородської області від атак українських військових.

Москва прагне отримати вигоду із затримки з прибуттям американської зброї, продовжуючи просуватися вперед у східній частині Донецької області, і відновлення важких боїв на північному сході країни ще раз підтверджує зростаючі амбіції Росії, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зокрема, як повідомляють українські військові, під час евакуації з Вовчанська одна з місцевих жительок почала декламувати уривок вірша «Заповіт» Тараса Шевченка.

Що відомо про ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині

За інформацією аналітиків моніторингової групи DeepState, російським окупантам на Харківщині вдалось домогтись просування у населеному пункті Глибоке.

Зазначається, що українські військові з підрозділу "Гострі картузи" систематично завдають ударів по позиціях окупаційної армії РФ в окопах східніше Глибокого.