По информации журналистов BBC, из-за наступления оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковщины активизировались ожесточенные бои и сотни местных жителей вынуждены были эвакуироваться.

Что известно об эвакуации из приграничья Харьковской области

Журналисты подчеркивают, что российские оккупанты заявили о захвате не менее 5 населенных пунктов в районе Волчанска.

Однако издание не может должным образом проверить подлинность этой информации.

Отмечается, что пока не ясно, как далеко удастся продвинуться военным преступникам из армии РФ.

Однако из приграничных районов уже эвакуировались почти 1 тыс 800 человек.

По словам руководителя Харьковской ОВ Елена Синегубова, в Волчанске остаются еще сотни человек.

Один из местных жителей рассказал, что его дом и автомобили были уничтожены выпущенной российскими оккупантами авиабомбой.

Его жена попала в больницу с серьезными ранениями.

При этом он сказал, что не хочет уезжать, потому что боится оставить своих четырех коз.

По словам украинских чиновников, оккупационная армия РФ имеет возможности для обострения ситуации в приграничных районах, однако нет ресурсов для захвата Харькова.

Отмечается, что российские оккупанты стремятся создать 10-километровую буферную зону для защиты Белгородской области от атак украинских военных.

Москва стремится извлечь выгоду из задержки с прибытием американского оружия, продолжая продвигаться вперед в восточной части Донецкой области, и возобновление тяжелых боев на северо-востоке страны еще раз подтверждает растущие амбиции России, говорится в материале издания. Поделиться

В частности, как сообщают украинские военные, во время эвакуации из Волчанска одна из местных жительниц начала декламировать отрывок стихотворения «Завет» Тараса Шевченко.

Что известно о ситуации в зоне боевых действий в Харьковской области

По информации аналитиков мониторинговой группы DeepState, российским оккупантам в Харьковской области удалось добиться продвижения в населенном пункте Глубокое.

Отмечается, что украинские военные из подразделения "Острые картузы" систематически наносят удары по позициям оккупационной армии РФ в окопах восточнее Глубокого.