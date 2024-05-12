В Харьковской области Россия бросает в "мясные" штурмы Африканский Корпус наемников
Категория
Украина
Дата публикации

В Харьковской области Россия бросает в "мясные" штурмы Африканский Корпус наемников

Наемники
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Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружило российских наемников из Африки в передовых отрядах при наступлении РФ в Харьковской области.

Наемники РФ из Африки штурмуют Харьковщину — АТЕШ

В наступлении России на Харьковскую область задействован Африканский Корпус наемников.

Об этом заявили партизаны АТЕШ.

Агенты движения "АТЕШ" из штабов 44 АК сообщают, что Россия задействует африканский корпус в наступлении Харьковской области. Они уже несут огромные потери.

Наемники не были готовы к такой войне. Россияне посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся из штурмов.

Всю подготовку этого корпуса мы могли видеть на параде, где 20 человек исполнили традиционный военный танец.

Есть данные о том, что в Харьковской области есть и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.

Россия вербует и привлекает наемников из бедных стран, пытаясь компенсировать свои потери. Все страны мира должны подумать, следует ли взаимодействовать с такой страной, уверены в АТЕШ.

Россия вербует наемников для войны против Украины

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

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