Зачем на самом деле РФ начала Харьковское наступление — данные аналитиков

Как считает американский Институт изучения войны, новое наступление российских захватчиков на Харьковскую область имеет несколько ключевых целей, не касающихся непосредственно захвата территории региона.

Зачем Путину Харьковское наступление

По убеждению команды ISW, в первую очередь Кремль рассчитывает на то, что сможет:

оттянуть силы ВСУ с других направлений, продвинуться к Харькову на расстояние достижения выстрелов артиллерии, создать "буферную зону" для защиты Белгорода и ограничить украинские контрнаступательные операции в этом регионе.

Кроме того, сообщается, что армия РФ проводит относительно ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области.

Объявленная численность российских подразделений, участвующих в этих ограниченных операциях, а также группировка российских войск, развернутая вдоль границы на северо-востоке Украины, указывает на то, что российские войска не проводят широкомасштабную операцию по оцеплению или захвату города Харькова, — отмечает команда ISW. Поделиться

Американские аналитики также добавляют, что армия РФ смогла продвинуться, по меньшей мере, до окраин Огурцового и Гатища.

Новое Харьковское наступление армии РФ — первые подробности

10 мая российские оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.

Бойцам ВСУ удалось остановить солдат РФ и отбросить их назад.

Позже глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что на Харьковские направления направляют дополнительные силы.