Ситуация в Харьковской области на фоне нового наступления армии РФ продолжает обостряться. Ночью 12 мая стало известно, что украинские воины были вынуждены оставить некоторые позиции на севере Харьковщины, и населенные пункты перешли под контроль врага.

Что происходит в Харьковской области

О ситуации на этом участке фронта рассказало подразделение “Гострі картузи" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины.

По словам бойцов, 11 мая в 14.00 начались бои за н.п. Глубокое, который имеет стратегическое значение.

Несмотря на безумные потери, армия РФ все равно пытается продвинуться вперед.

Сегодня в ходе тяжелых боев наши защитники были вынуждены отойти с нескольких своих позиций, еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под российский контроль. По состоянию на 20.00 идут бои за населенный пункт Глубокое, — заявили бойцы НГУ. Поделиться

Члены команды DeepState обратили внимание на то, что на одном из видео подразделения "Гострі картузи" вражеская пехотная колонна двигается южнее села Мороховец.

Кроме того, сообщается, что в южной части села Огирцево возле Волчанска дроны фиксировали вражескую технику, свидетельствующую о продвижении врага.

Ночью проект DeepState также получил данные о том, что российские захватчики продвинулись в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировали Стрелечую, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку.

Новое наступление РФ на Харьковскую область. Что известно

10 мая российские захватчики попробовали прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.

Для усиления обороны на этом участке фронта ВСУ направили резервные подразделения.

Вечером украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что на харьковские направления направляют дополнительные силы.