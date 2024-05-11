Воздушные силы ВСУ поразили российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении

Украинские зенитчики поразили российский самолет Су-25

Днем 11 мая стало известно об еще одном подбитом ВСУ самолете РФ.

Об этом сообщили в 110-й отдельной механизированной бригаде.

Украинские воины продолжают "демилитаризацию" российской авиации.

Еще одна сушка! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Снова отличная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25. оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше. "Империя" должна распасться! Поделиться

Сбитие Су-25 в Донецкой области

В вечернем обращении 4 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военнослужащие 110 ОМБр уничтожили сегодня российский Су-25 в Донецкой области.

О сбитии российского Су-25 в Донецкой области рассказал Зеленский.

Особо отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области. Молодцы, ребята!

Президент также поблагодарил каждого воина в украинских мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск.