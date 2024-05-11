Воздушные силы ВСУ поразили российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении

Российский самолетопад продолжается: зенитчики ВСУ на востоке сбили очередной вражеский СУ-25.
Украинские зенитчики поразили российский самолет Су-25
Днем 11 мая стало известно об еще одном подбитом ВСУ самолете РФ.
Об этом сообщили в 110-й отдельной механизированной бригаде.
Украинские воины продолжают "демилитаризацию" российской авиации.
Сбитие Су-25 в Донецкой области
В вечернем обращении 4 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военнослужащие 110 ОМБр уничтожили сегодня российский Су-25 в Донецкой области.
О сбитии российского Су-25 в Донецкой области рассказал Зеленский.
Особо отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области. Молодцы, ребята!
Президент также поблагодарил каждого воина в украинских мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск.
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