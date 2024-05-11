Повітряні сили ЗСУ уразили російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ уразили російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку

110 ОМБр
Су-25

Російський літакопад продовжується: зенітники ЗСУ на сході збили черговий ворожий СУ-25.

Українські зенітники уразили російський літак Су-25

Вдень 11 травня стало відомо про ще один підбитий ЗСУ літак РФ.

Про це повідомили у 110-ій окремій механізованій бригаді.

Українські воїни продовжують "демілітаризацію" російської авіації.

Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі. "Імперія" має розпастися!

Збиття Су-25 на Донеччині

У вечірньому зверненні 4 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що військовослужбовці 110 ОМБр знищили сьогодні російський Су-25 на Донеччині.

Про збиття російського Су-25 на Донеччині розповів Зеленський.

Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці, хлопці!

Президент також подякував кожному воїну в українських мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ.

Усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору. Важливо цими днями бути максимально уважними.

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Офіс Президента України
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