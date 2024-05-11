Повітряні сили ЗСУ уразили російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку

Російський літакопад продовжується: зенітники ЗСУ на сході збили черговий ворожий СУ-25.
Українські зенітники уразили російський літак Су-25
Вдень 11 травня стало відомо про ще один підбитий ЗСУ літак РФ.
Про це повідомили у 110-ій окремій механізованій бригаді.
Українські воїни продовжують "демілітаризацію" російської авіації.
Збиття Су-25 на Донеччині
У вечірньому зверненні 4 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що військовослужбовці 110 ОМБр знищили сьогодні російський Су-25 на Донеччині.
Про збиття російського Су-25 на Донеччині розповів Зеленський.
Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці, хлопці!
Президент також подякував кожному воїну в українських мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ.
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