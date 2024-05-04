Бійці 110 ОМБр знищили російський Су-25 на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці 110 ОМБр знищили російський Су-25 на Донеччині

Офіс Президента України
Су-25

У вечірньому зверненні 4 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що військовослужбовці 110 ОМБр знищили сьогодні російський Су-25 на Донеччині.

Збиття Су-25 на Донеччині

Про збиття російського Су-25 на Донеччині розповів Зеленський.

Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці, хлопці!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

президент України

Президент також подякував кожному воїну в українських мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ.

Усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору. Важливо цими днями бути максимально уважними.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 травня РФ втратила 348 літаків у війні проти України з 24 лютого 2022 року.

Су-25: що відомо

Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик.

Він призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.

Може вражати наземні та надводні цілі, а також гелікоптери і транспортні літаки.

17 грудня 2023 року російські зенітники збили власний штурмовик Су-25.

А 14 листопада 2023 року українські бійці ліквідували цей літак.

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