Бійці 110 ОМБр знищили російський Су-25 на Донеччині

У вечірньому зверненні 4 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що військовослужбовці 110 ОМБр знищили сьогодні російський Су-25 на Донеччині.
Збиття Су-25 на Донеччині
Про збиття російського Су-25 на Донеччині розповів Зеленський.
Президент також подякував кожному воїну в українських мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 травня РФ втратила 348 літаків у війні проти України з 24 лютого 2022 року.
Су-25: що відомо
Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик.
Він призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.
Може вражати наземні та надводні цілі, а також гелікоптери і транспортні літаки.
17 грудня 2023 року російські зенітники збили власний штурмовик Су-25.
А 14 листопада 2023 року українські бійці ліквідували цей літак.
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