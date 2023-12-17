Російська ППО збила власний штурмовик Су-25 — Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ підтвердили інформацію про збиття російською протиповітряною обороною свого ж штурмовика Су-25.

Росіяни втратили ще один Су-25

Командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що українська ППО не збивали російський штурмовик Су-25.

Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати! Поширити

Раніше 17 грудня російські Телеграм-канали повідомили про збиття в Миколаївській області нібито штурмовика ЗСУ, проте згодом там зазначили, що було збито російський літак.

Втрати росіян за 16 грудня

За даними Генштабу ЗСУ, за 16 грудня РФ втратила 1250 своїх військових.

Також Сили оборони знищили 19 танків, 25 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 засоби ППО, 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

З 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили 324 російських літаки.