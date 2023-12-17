Российская ПВО сбила собственный штурмовик Су-25 — Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ подтвердили информацию о сбитии российской противовоздушной обороной своего же штурмовика Су-25.

Россияне потеряли еще один Су-25

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что украинские ПВО не сбивали российский штурмовик Су-25.

Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо от всего украинского народа! Так держать! Поделиться

Ранее 17 декабря российские Телеграмм-каналы сообщили о сбитии в Николаевской области якобы штурмовика ВСУ, однако впоследствии там отметили, что был сбит российский самолет.

Потери россиян за 16 декабря

По данным Генштаба ВСУ, за 16 декабря РФ потеряла 1250 своих военных.

Также Силы обороны уничтожили 19 танков, 25 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 4 средства ПВО, 40 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 324 российских самолета.