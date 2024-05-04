Бойцы 110 ОМБр уничтожили российский Су-25 в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы 110 ОМБр уничтожили российский Су-25 в Донецкой области

Офис Президента Украины
Су-25
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В вечернем обращении 4 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военнослужащие 110 ОМБр уничтожили сегодня российский Су-25 в Донецкой области.

Уничтожение Су-25 в Донецкой области

О сбитии российского Су-25 в Донецкой области рассказал Зеленский.

Особо отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области. Молодцы, ребята!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Президент также поблагодарил каждого воина в украинских мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск.

Всем, кто ограждает и будет защищать украинское небо от российского террора. Важно на днях быть максимально внимательными.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 4 мая РФ потеряла 348 самолетов в войне против Украины с 24 февраля 2022 года.

Су-25: что известно

Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик.

Он предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

Может поражать наземные и надводные цели, а также вертолеты и транспортные самолеты.

17 декабря 2023 года российские зенитчики сбили собственный штурмовик Су-25.

А 14 ноября 2023 украинские бойцы ликвидировали этот самолет.

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