Бойцы 110 ОМБр уничтожили российский Су-25 в Донецкой области

В вечернем обращении 4 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военнослужащие 110 ОМБр уничтожили сегодня российский Су-25 в Донецкой области.
Уничтожение Су-25 в Донецкой области
О сбитии российского Су-25 в Донецкой области рассказал Зеленский.
Президент также поблагодарил каждого воина в украинских мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 4 мая РФ потеряла 348 самолетов в войне против Украины с 24 февраля 2022 года.
Су-25: что известно
Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик.
Он предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды.
Может поражать наземные и надводные цели, а также вертолеты и транспортные самолеты.
17 декабря 2023 года российские зенитчики сбили собственный штурмовик Су-25.
А 14 ноября 2023 украинские бойцы ликвидировали этот самолет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-