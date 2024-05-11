ВСУ отразили 28 атак армии РФ за сутки на Бахмутском направлении

Авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 3 радиолокационных станциях и 4 районам сосредоточения личного состава противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 11.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За сутки зафиксировано 108 боевых столкновений.

В общем враг нанес 7 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 83 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, совершал атаки в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины отразили 15 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 6 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григоровка, Новый Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курдюмовка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили более 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Семеновка, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Карловка, Николаевка, Новогродовка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 11 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области. Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Сторожево Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 3 радиолокационных станциях и 4 районам сосредоточения личного состава противника.