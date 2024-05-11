ВСУ сбили два российских дрона-разведчика и ударный "Ланцет" в Херсонской области

Украинские защитники за сутки сбили три российских беспилотника в Херсонской области. Два из них – дроны-разведчики и еще один – ударный.
Что известно об уничтожении вражеских дронов Херсонской области
Как отмечается, противовоздушной обороной юга Украины в Херсонской области уничтожены три вражеских дрона — разведывательные Supercam, ZALA и ударный "Ланцет".
Добавим, что часть Херсонской области оккупирована русскими войсками. Осенью 2022 года украинские защитники провели контрнаступление на юге и освободили правобережную часть региона, но левобережная часть до сих пор оккупирована.
Украинские воины удерживают плацдарм на левобережье в районе населенного пункта Крынки. По данным Генштаба ВСУ, за сутки россияне провели там одну попытку штурма.
Последние обстрелы Украины
Россия почти каждый день атакует Украину ударными дронами, а также с определенной периодичностью совершает массированные атаки по применению ракет разных типов. Так, в ночь на 8 мая оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины в шести областях.
После последней массированной атаки украинцев предупредили о возможных отключениях света. К счастью, энергетическая ситуация в Украине стабилизировалась, свет для населения не выключался.
Однако в Украине действуют ограничения для бизнеса и частного сектора.
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