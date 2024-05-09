Силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" во время атаки армии РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" во время атаки армии РФ на Украину

Николай Олещук
пво
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РФ для очередной воздушной атаки по Украине этой ночью применили два десятка дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО ликвидировали 17 из них.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Уточняется, что противник в ночь на 9 мая запускал 20 ударных беспилотников из мыса Чауда (оккупированный Крым).

Боевая работа по отражению вражеской атаки продолжалась на территории Одесской области.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 17 ударных БпЛА в Одесской области, — отметил генерал Николай Олещук.

Что известно об атаке "шахедов" 9 мая

Войска РФ после полуночи запустили группу ударных беспилотников в сторону Одесской области. В командовании Воздушных сил говорили об угрозе вражеских атак, в частности для жителей Белгород-Днестровского района, а также Черноморска и Одессы.

В сети сообщалось о работе ПВО в области. Позже военные проинформировали, что группа "Шахедов" также двигалась через Херсонскую область в направлении Николаевской области. Добавим, отбой угрозы беспилотникам был объявлен в 02:52.

О последствиях российской атаки местные власти Одесщины пока не сообщали.

Также стало известно, что россияне ударили дронами по Николаевщине. Из-за попадания беспилотника частично разрушено двухэтажное здание бывшего Дома культуры в Первомайской общине — там загорелся пожар.

Предварительно, без пострадавших.

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