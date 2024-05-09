Силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" во время атаки армии РФ на Украину

РФ для очередной воздушной атаки по Украине этой ночью применили два десятка дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО ликвидировали 17 из них.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Уточняется, что противник в ночь на 9 мая запускал 20 ударных беспилотников из мыса Чауда (оккупированный Крым).

Боевая работа по отражению вражеской атаки продолжалась на территории Одесской области.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 17 ударных БпЛА в Одесской области, — отметил генерал Николай Олещук. Поделиться

Что известно об атаке "шахедов" 9 мая

Войска РФ после полуночи запустили группу ударных беспилотников в сторону Одесской области. В командовании Воздушных сил говорили об угрозе вражеских атак, в частности для жителей Белгород-Днестровского района, а также Черноморска и Одессы.

В сети сообщалось о работе ПВО в области. Позже военные проинформировали, что группа "Шахедов" также двигалась через Херсонскую область в направлении Николаевской области. Добавим, отбой угрозы беспилотникам был объявлен в 02:52.

О последствиях российской атаки местные власти Одесщины пока не сообщали.

Также стало известно, что россияне ударили дронами по Николаевщине. Из-за попадания беспилотника частично разрушено двухэтажное здание бывшего Дома культуры в Первомайской общине — там загорелся пожар.