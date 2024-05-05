Силы ПВО уничтожили 23 "шахеда" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 5 мая российские оккупанты атаковали Украину 24 "Шахедами". Украинские защитники уничтожили почти все вражеские беспилотники.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ
Как отмечается, вражеские беспилотники этой ночью сбивали в трех областях, а именно:
Харьковской,
Херсонской,
Днепропетровская область.
По словам командующего Воздушными Силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, враг атаковал с северного и южного направлений 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", а районы пусков: Курская область (РФ) и мыс Чауда (оккупированный Крым).
Что известно о ночной атаке РФ
4 мая в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил рассказали о фиксации ударных дронов типа "Шахед" в ряде регионов.
Около половины первого ночи 5 мая в Харькове прогремели взрывы из-за атаки боеприпасов. Так, было зафиксировано попадание "Шахеда" в частный сектор Основенского района города. В результате удара вспыхнули 3 частных дома. По данным СМИ, был ранен один мужчина.
Кроме того, взрывы прогремели также в Днепре. Сообщалось о работе ПВО, в том числе в пригороде.
Добавим также, что позже ночью в Харькове снова раздалась серия взрывов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-