Силы ПВО уничтожили 23 "шахеда" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 5 мая российские оккупанты атаковали Украину 24 "Шахедами". Украинские защитники уничтожили почти все вражеские беспилотники.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ

Как отмечается, вражеские беспилотники этой ночью сбивали в трех областях, а именно:

Харьковской,

Херсонской,

Днепропетровская область.

По словам командующего Воздушными Силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, враг атаковал с северного и южного направлений 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", а районы пусков: Курская область (РФ) и мыс Чауда (оккупированный Крым).

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, — говорится в заявлении генерала. Поделиться

Что известно о ночной атаке РФ

4 мая в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил рассказали о фиксации ударных дронов типа "Шахед" в ряде регионов.

Около половины первого ночи 5 мая в Харькове прогремели взрывы из-за атаки боеприпасов. Так, было зафиксировано попадание "Шахеда" в частный сектор Основенского района города. В результате удара вспыхнули 3 частных дома. По данным СМИ, был ранен один мужчина.

Кроме того, взрывы прогремели также в Днепре. Сообщалось о работе ПВО, в том числе в пригороде.

Добавим также, что позже ночью в Харькове снова раздалась серия взрывов.