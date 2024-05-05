Сили ППО знищили 23 "шахеди" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 23 "шахеди" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

У ніч проти 5 травня російські окупанти атакували Україну 24 "Шахедами". Українські захисники знищили майже усі ворожі безпілотники.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ

Як зазначається, ворожі безпілотники цієї ночі збивали у трьох областях, а саме у:

  • Харківській,

  • Херсонській,

  • Дніпропетровській областях.

За словами командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, ворог атакував з північного та південного напрямків 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а райони пусків: Курська область (РФ) та мис Чауда (окупований Крим).

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — йдеться в заяві генерала.

Що відомо про нічну атаку РФ "Шахедів"

4 травня у кількох областях України оголосили повітряну тривогу. У командуванні Повітряних сил розповіли про фіксацію ударних дронів типу "Шахед" у низці регіонів.

Близько о пів на першу ночі 5 травня у Харкові пролунали вибухи через атаку боєприпасів. Так, було зафіксовано попадання "Шахеда" до приватного сектору Основенського району міста. Внаслідок удару спалахнули 3 приватні будинки. За даними ЗМІ, було поранено одного чоловіка.

Крім того, вибухи пролунали також у Дніпрі. Повідомлялося про роботу ППО, зокрема у передмісті.

Додамо також, що пізніше вночі в Харкові знову пролунала серія вибухів.

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