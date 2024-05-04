За інформацією журналістів видання The New York Times, з 6 травня почнуться тренування українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині, після чого ці системи будуть відправлені в Україну.
Що відомо про терміни отримання Україною нових ЗРК Patriot
За інформацією видання, нові ЗРК Patriot прибудуть в Україну не раніше кінця червня.
Журналісти підкреслюють, що навчання українських військових триватимуть протягом 6 тижнів на авіабазі у Східній Німеччині за прискореним курсом.
До прикладу, німецькі військові проходять аналогічний навчальний курс за період від 6 до 9 місяців.
По завершенні навчань німецьким військовим зазвичай необхідно близько двох днів для перевезення великих ракетних систем, радарів та іншого матеріально-технічного забезпечення до Польщі.
За даними високопоставленого іспанського чиновника, також відомо, що свіже постачання ракет для Patriot з Іспанії прибуло до Польщі 30 квітня й незабаром їх передадуть на український фронт.
Західні аналітики закликають країни ЄС збільшити поставки ППО Україні
За словами дослідника Центру аналізу європейської політики СЕРА Ніко Ланге в інтерв’ю виданню “Голос Америки”, Італія, Франція та Іспанія мають збільшити власні зусилля щодо забезпечення України засобами ППО.
За його словами, європейські партнери мають об’єднатись для надання допомоги Україні.
Ланге зазначив, що є країни, такі як Польща та Швеція, які мають системи Patriot, але ці країни розташовані дуже близько до РФ, тому "не у них треба просити Patriot".
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