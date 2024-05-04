Журналісти NYT назвали терміни прибуття ППО Patriot до України
Категорія
Україна
Дата публікації

Журналісти NYT назвали терміни прибуття ППО Patriot до України

ЗРК Patriot
Джерело:  The New York Times

За інформацією журналістів видання The New York Times, з 6 травня почнуться тренування українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині, після чого ці системи будуть відправлені в Україну.

Що відомо про терміни отримання Україною нових ЗРК Patriot

За інформацією видання, нові ЗРК Patriot прибудуть в Україну не раніше кінця червня.

Журналісти підкреслюють, що навчання українських військових триватимуть протягом 6 тижнів на авіабазі у Східній Німеччині за прискореним курсом.

До прикладу, німецькі військові проходять аналогічний навчальний курс за період від 6 до 9 місяців.

По завершенні навчань німецьким військовим зазвичай необхідно близько двох днів для перевезення великих ракетних систем, радарів та іншого матеріально-технічного забезпечення до Польщі.

Очікується, що нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня. Постачання цих систем протиповітряної оборони може збігтися з постачанням винищувачів F-16

За даними високопоставленого іспанського чиновника, також відомо, що свіже постачання ракет для Patriot з Іспанії прибуло до Польщі 30 квітня й незабаром їх передадуть на український фронт.

Західні аналітики закликають країни ЄС збільшити поставки ППО Україні

За словами дослідника Центру аналізу європейської політики СЕРА Ніко Ланге в інтерв’ю виданню “Голос Америки”, Італія, Франція та Іспанія мають збільшити власні зусилля щодо забезпечення України засобами ППО.

Чому Іспанія сидить на сотнях танків і системах ППО? Проти кого вони хочуть це використати? Якщо Росії дозволять просуватися в напрямку Іспанії, то ми матимемо справу із зовсім іншими проблемами, — пояснює аналітик.

За його словами, європейські партнери мають об’єднатись для надання допомоги Україні.

Ланге зазначив, що є країни, такі як Польща та Швеція, які мають системи Patriot, але ці країни розташовані дуже близько до РФ, тому "не у них треба просити Patriot".

Німеччина, яка погодилася поставити ще одну систему Patriot, можливо, могла б поставити дві. Але усі погляди — на Іспанію та Грецію, які повинні приєднатися до зусиль, — підкреслив експерт.

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