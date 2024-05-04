По информации журналистов издания The New York Times, с 6 мая начнутся тренировки украинских военных на ЗРК Patriot в Германии, после чего эти системы будут отправлены в Украину.
Что известно о сроках получения Украиной новых ЗРК Patriot
По информации издания, новые ЗРК Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня.
Журналисты подчеркивают, что учения украинских военных будут продолжаться в течение 6 недель на авиабазе в Восточной Германии по ускоренному курсу.
К примеру, немецкие военные проходят аналогичный обучающий курс за период от 6 до 9 месяцев.
По окончании учений немецким военным обычно необходимо около двух дней для перевозки крупных ракетных систем, радаров и другого материально-технического обеспечения в Польшу.
По данным высокопоставленного испанского чиновника, также известно, что свежая поставка ракет для Patriot из Испании прибыла в Польшу 30 апреля и вскоре их передадут на украинский фронт.
Западные аналитики призывают страны ЕС увеличить поставки ПВО Украине
По словам исследователя Центра анализа европейской политики СЭРА Нико Ланге в интервью изданию Голос Америки, Италия, Франция и Испания должны увеличить собственные усилия по обеспечению Украины средствами ПВО.
По его словам, европейские партнеры должны объединиться для оказания помощи Украине.
Ланге отметил, что есть страны, такие как Польша и Швеция, у которых есть системы Patriot, но эти страны расположены очень близко к РФ, поэтому "не у них надо просить Patriot".
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