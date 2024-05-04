Журналисты NYT назвали сроки прибытия ПВО Patriot в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Журналисты NYT назвали сроки прибытия ПВО Patriot в Украину

ЗРК Patriot
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Источник:  The New York Times

По информации журналистов издания The New York Times, с 6 мая начнутся тренировки украинских военных на ЗРК Patriot в Германии, после чего эти системы будут отправлены в Украину.

Что известно о сроках получения Украиной новых ЗРК Patriot

По информации издания, новые ЗРК Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня.

Журналисты подчеркивают, что учения украинских военных будут продолжаться в течение 6 недель на авиабазе в Восточной Германии по ускоренному курсу.

К примеру, немецкие военные проходят аналогичный обучающий курс за период от 6 до 9 месяцев.

По окончании учений немецким военным обычно необходимо около двух дней для перевозки крупных ракетных систем, радаров и другого материально-технического обеспечения в Польшу.

Ожидается, что новая система Patriot поступит в Украину не раньше конца июня. Снабжение этих систем противовоздушной обороны может совпасть с поставкой истребителей F-16

По данным высокопоставленного испанского чиновника, также известно, что свежая поставка ракет для Patriot из Испании прибыла в Польшу 30 апреля и вскоре их передадут на украинский фронт.

Западные аналитики призывают страны ЕС увеличить поставки ПВО Украине

По словам исследователя Центра анализа европейской политики СЭРА Нико Ланге в интервью изданию Голос Америки, Италия, Франция и Испания должны увеличить собственные усилия по обеспечению Украины средствами ПВО.

Почему Испания сидит на сотнях танков и системах ПВО? Против кого они хотят использовать? Если России разрешат продвигаться в направлении Испании, то мы имеем дело с совершенно другими проблемами, — объясняет аналитик.

По его словам, европейские партнеры должны объединиться для оказания помощи Украине.

Ланге отметил, что есть страны, такие как Польша и Швеция, у которых есть системы Patriot, но эти страны расположены очень близко к РФ, поэтому "не у них надо просить Patriot".

Германия, согласившаяся поставить еще одну систему Patriot, возможно, могла бы поставить две. Но все взгляды — на Испанию и Грецию, которые должны присоединиться к усилиям, — подчеркнул эксперт.

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