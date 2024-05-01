Израиль в течение нескольких ближайших месяцев намерен избавиться от всех имеющихся батарей ЗРК Patriot. По мнению аналитиков портала Defence Express, при содействии США эти системы могут быть переданы Украине.
Что известно о решении Израиля избавиться от ЗРК Patriot
Отмечается, что эти системы ПВО в Израиле решили списать из-за их устаревшей, низкой эффективности и сложности в обслуживании.
На вооружении страны находятся четыре батареи в версии PAC 2 (без поражения баллистических ракет).
Аналитики подчеркивают, что в реальных боевых условиях эти ЗРК сбили в небе над Израилем 19 враждебных БПЛА.
Как Украина может получить ЗРК Patriot от Израиля
Например, Вашингтон может поставить эти четыре батареи на модернизацию или передать их в Испанию/Грецию, которые уже в свою очередь должны передать собственные Украине.
Что известно о позиции США относительно передачи Украине дополнительных ПВО Patriot
Глава Пентагона Ллойд Остин призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot.
Он добавил, что еженедельно разговаривает со своим коллегой — министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
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