Израиль избавляется от ЗРК Patriot. Как их получить Украине — объяснение аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Израиль избавляется от ЗРК Patriot. Как их получить Украине — объяснение аналитиков

ЗРК Patriot
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Источник:  Defence Express

Израиль в течение нескольких ближайших месяцев намерен избавиться от всех имеющихся батарей ЗРК Patriot. По мнению аналитиков портала Defence Express, при содействии США эти системы могут быть переданы Украине.

Что известно о решении Израиля избавиться от ЗРК Patriot

Отмечается, что эти системы ПВО в Израиле решили списать из-за их устаревшей, низкой эффективности и сложности в обслуживании.

На вооружении страны находятся четыре батареи в версии PAC 2 (без поражения баллистических ракет).

Аналитики подчеркивают, что в реальных боевых условиях эти ЗРК сбили в небе над Израилем 19 враждебных БПЛА.

Как Украина может получить ЗРК Patriot от Израиля

Несмотря на появление "лишних" Patriot, Израиль вряд ли будет передавать их Украине. Поскольку эта страна не только не оказывает помощи, сейчас идет молчаливая блокировка даже реэкспорта вооружения. В этих условиях единственно возможный вариант, если США просто выкупят эти ЗРК и проведут обмен по достаточно сложным схемам, пишет издание. — Но для этого все равно нужно получить согласие Израиля, — говорится в издании.

Например, Вашингтон может поставить эти четыре батареи на модернизацию или передать их в Испанию/Грецию, которые уже в свою очередь должны передать собственные Украине.

Что известно о позиции США относительно передачи Украине дополнительных ПВО Patriot

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot.

Как вы знаете, я ежемесячно собираю около 50 стран, чтобы обсудить, как мы собираемся продолжать масштабно и быстро оказывать Украине помощь безопасности. ПВО уже давно является одной из вещей, о которых мы снова и снова отмечали. Есть страны, у которых есть установки Patriot, и поэтому мы продолжаем привлекать эти страны, поощряя их предоставить больше возможностей, — отметил министр обороны США.

Он добавил, что еженедельно разговаривает со своим коллегой — министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Он точно в курсе, что мы делаем, как мы привлекаем другие страны, ищем дополнительные возможности по миру, — подчеркнул Остин.

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