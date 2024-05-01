Как вы знаете, я ежемесячно собираю около 50 стран, чтобы обсудить, как мы собираемся продолжать масштабно и быстро оказывать Украине помощь безопасности. ПВО уже давно является одной из вещей, о которых мы снова и снова отмечали. Есть страны, у которых есть установки Patriot, и поэтому мы продолжаем привлекать эти страны, поощряя их предоставить больше возможностей, — отметил министр обороны США.