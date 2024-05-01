Ізраїль протягом кількох найближчих місяців має намір позбавитись всіх наявних батарей ЗРК Patriot. На думку аналітиків порталу Defence Express, за сприяння США ци системи можуть бути передані Україні.
Що відомо про рішення Ізраїлю позбавитись ЗРК Patriot
Зазначається, що ці системи ППО в Ізраїлі вирішили списати через їхню застарілість, низку ефективність та складність в обслуговуванні.
На озброєнні країни перебувають чотири батареї у версії PAC 2 ( без змоги ураження балістичних ракет).
Аналітики підкреслюють, що в реальних бойових умовах ці ЗРК збили у небі над Ізраїлем 19 ворожих БпЛА.
Як Україна може отримати ЗРК Patriot від Ізраїлю
Приміром, Вашингтон може поставити ці чотири батареї на модернізацію або передати їх до Іспанії/Греції, які вже своєю чергою мають передати власні Україні.
Що відомо про позицію США стосовно передачі Україні додаткових ППО Patriot
Глава Пентагону Ллойд Остін закликав партнерів передати Україні ЗРК Patriot.
Він додав, що щотижня розмовляє зі своїм колегою — міністром оборони України Рустемом Умєровим.
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