Ізраїль позбавляється ЗРК Patriot. Як їх отримати Україні — пояснення аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Ізраїль позбавляється ЗРК Patriot. Як їх отримати Україні — пояснення аналітиків

ЗРК Patriot
Джерело:  Defence Express

Ізраїль протягом кількох найближчих місяців має намір позбавитись всіх наявних батарей ЗРК Patriot. На думку аналітиків порталу Defence Express, за сприяння США ци системи можуть бути передані Україні. 

Що відомо про рішення Ізраїлю позбавитись ЗРК Patriot

Зазначається, що ці системи ППО в Ізраїлі вирішили списати через їхню застарілість, низку ефективність та складність в обслуговуванні.

На озброєнні країни перебувають чотири батареї у версії PAC 2 ( без змоги ураження балістичних ракет).

Аналітики підкреслюють, що в реальних бойових умовах ці ЗРК збили у небі над Ізраїлем 19 ворожих БпЛА.

Як Україна може отримати ЗРК Patriot від Ізраїлю

Попри появу "зайвих" Patriot, Ізраїль навряд чи буде їх передавати Україні. Оскільки ця країна не тільки не надає допомоги, зараз триває мовчазне блокування навіть реекспорту озброєння. У цих умовах єдино можливий варіант, якщо США просто викуплять ці ЗРК і проведуть обмін за досить складними схемами, — пише видання. — Але для цього все одно потрібно отримати згоду Ізраїлю, — йдеться у матеріалі видання.

Приміром, Вашингтон може поставити ці чотири батареї на модернізацію або передати їх до Іспанії/Греції, які вже своєю чергою мають передати власні Україні.

Що відомо про позицію США стосовно передачі Україні додаткових ППО Patriot

Глава Пентагону Ллойд Остін закликав партнерів передати Україні ЗРК Patriot.

Як ви знаєте, я щомісяця збираю близько 50 країн, щоб обговорити, як ми збираємося продовжувати масштабно та швидко надавати Україні безпекову допомогу. ППО вже давно є однією з речей, про які ми знову і знову наголошували. Є країни, які мають установки Patriot, і тому ми продовжуємо залучати ці країни, заохочуючи їх надати більше можливостей, — зазначив міністр оборони США.

Він додав, що щотижня розмовляє зі своїм колегою — міністром оборони України Рустемом Умєровим. 

Він точно в курсі, що ми робимо, як ми залучаємо інші країни, шукаємо додаткові спроможності по світу, — підкреслив Остін.

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