Як ви знаєте, я щомісяця збираю близько 50 країн, щоб обговорити, як ми збираємося продовжувати масштабно та швидко надавати Україні безпекову допомогу. ППО вже давно є однією з речей, про які ми знову і знову наголошували. Є країни, які мають установки Patriot, і тому ми продовжуємо залучати ці країни, заохочуючи їх надати більше можливостей, — зазначив міністр оборони США.