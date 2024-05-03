Эксперт объяснил, почему на самом деле Израиль отказывается от Patriot

Почему Израиль принял такое неожиданное решение касательно Patriot

С ними (системами Patriot — ред.) все так, просто кто-то от жира бесится. Ведь когда в Израиле есть угроза дозвуковых крылатых ракет, дронов-камикадзе, считать, что им не нужно ЗРК, которые могут сбивать эти угрозы… Если им это не нужно, нам очень нужно, — подчеркнул Иван Киричевский. Поделиться

Также он объяснил, в чем заключается специфика израильских Patriot. Как утверждает специалист, речь идет о версии PAC-2, которая ориентирована либо на сбивание самолетов на дистанции до 160 километров, либо на крылатые дозвуковые ракеты или "Шахеды".

Есть ли у Украины шансы получить Patriot от Израиля

Израильский Patriot — это то, что доктор прописал для уничтожения российских самолетов в Украине, — добавил эксперт издания Defense Express. Поделиться

По его мнению, эти комплексы действительно могут оказаться в Украине.

Иван Киричевский обращает внимание на то, что касательно Израилю поступило сразу две важные новости.

В первую очередь, речь идет о том, что Тель-Авив снимает с вооружения Patriot, а вторая новость — это то, что Штаты сняли определенные претензии относительно Израиля в плане введения войны в Секторе Газа.