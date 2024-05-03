Эксперт объяснил, почему на самом деле Израиль отказывается от Patriot

Военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский отмечает, что официальный Тель-Авив списывает системы Patriot без уважительной причины.
Почему Израиль принял такое неожиданное решение касательно Patriot
Также он объяснил, в чем заключается специфика израильских Patriot. Как утверждает специалист, речь идет о версии PAC-2, которая ориентирована либо на сбивание самолетов на дистанции до 160 километров, либо на крылатые дозвуковые ракеты или "Шахеды".
Есть ли у Украины шансы получить Patriot от Израиля
По его мнению, эти комплексы действительно могут оказаться в Украине.
Иван Киричевский обращает внимание на то, что касательно Израилю поступило сразу две важные новости.
В первую очередь, речь идет о том, что Тель-Авив снимает с вооружения Patriot, а вторая новость — это то, что Штаты сняли определенные претензии относительно Израиля в плане введения войны в Секторе Газа.
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