Аналитики портала Defence Express отмечают, что удары украинских БПЛА по НПЗ в Рязанской области демонстрируют неспособность России оградить регион средствами ПВО.

Россия не способна оградить стратегические объекты в Рязанской области от атак БпЛА

Аналитики напоминают, что дополнительным свидетельством этого также служит поражение авиабазы "Дягилево".

Авторы материала указывают, что прямое расстояние до Рязанского НПЗ от границы Украины составляет более 450 км.

Но, несмотря на дальность и возможность нанесения методических ударов, главным маркером реальной ситуации является и то, что в Рязани находится авиабаза "Дягилево", — подчеркивается в материале. Поделиться

Аналитики отмечают, что на данной авиабазе находится Центр боевого использования и переобучения личного состава, 203 полк авиазаправщиков, а также базировались Ту-22М3.

Но после того, как в сентябре 2023 года некоторые из этих дальних бомбардировщиков на этой авиабазе были поражены конвертируемым Ту-141 "Стриж", РФ, скорее всего, их оттуда вывела, отмечается в публикации. Поделиться

Кроме того, известно, что этот аэродром используется 360-м авиаремонтным заводом, специализирующимся на Ту-22М3, Ту-95МС и Ил-76 и машинах на его базе.

То есть сам нефтеперерабатывающий завод, а также другие объекты в Рязани являются стратегическими для РФ. Но несмотря на методические удары Украины в РФ, не смогли реализовать надежную противовоздушную оборону, — заключают аналитики. Поделиться

Что известно об атаках украинских БПЛА по НПЗ в Рязанской и Воронежской областях

В ночь на 1 мая Рязанский нефтеперерабатывающий завод и НПЗ в Воронежской области поразили беспилотники ГУР МО Украины.

О факте атаки первыми заявили губернатор Рязанской области Павел Малков и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам местных жителей, дроны попали в НПЗ около 03:00. Сначала люди услышали громкий гул, а затем прогремели два взрыва.

Российские власти до сих пор скрывают количество долетевших до вражеских НПЗ БПЛА, однако продолжают уверять, что часть из них удалось сбить.

Следует обратить внимание на то, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод находится под контролем НК "Роснефти". Большинство продуктов переработки нефти экспортируется.