Беспилотники ГУР атаковали еще два НПЗ в Рязанской и Воронежской областях РФ — источники

В ночь на 1 мая Рязанский нефтеперерабатывающий завод и НПЗ в Воронежской области поразили беспилотники ГУР МО Украины. Об этом сообщает online.ua со ссылкой на свои источники в украинской разведке.
ГУР организовало новую масштабную “бавовну” в России
О факте атаки первыми заявили губернатор Рязанской области Павел Малков и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По словам местных жителей, дроны попали в НПЗ около 03:00. Сначала люди услышали громкий гул, а затем прогремели два взрыва.
Российские власти до сих пор скрывают количество долетевших до вражеских НПЗ БПЛА, однако продолжают уверять, что часть из них удалось сбить.
Следует обратить внимание на то, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод находится под контролем НК "Роснефти". Большинство продуктов переработки нефти экспортируется.
Более того, указано, что это третий по мощности среди российских НПЗ, который может перерабатывать более 17 миллионов тонн нефти в год.
ГУР и СБУ за считанные месяцы оставили Россию без бензина
Издание Politico проанализировало результаты атак ГУР и СБУ на российские НПЗ и пришло к выводу, что украинские силы добились невероятных успехов.
Кроме того, указано, что страна-агрессор РФ сократила экспорт топлива до почти исторического минимума.
ГУР и СБУ добились того, что Россия — крупнейшее нефтяное государство мира — осталась без бензина на фоне войны против Украины.
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