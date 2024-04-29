В ГУР озвучили точное количество дезертиров из русской армии

По состоянию на конец апреля 2024 количество дезертиров из южного военного округа оккупационной российской армии достигло 18 тысяч человек.

В русской армии растет уровень дезертирства

По данным разведки, львиная доля — около 12 тысяч беглецов — приходится на 8-ю общевойсковую армию, которую враг постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины.

Ориентировочно 10 тысяч из них призваны Москвой из-за мобилизации. Остальные 2 тысячи — контрактники.

В 58-й общевойсковой армии, также входящей в южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2500 человек, — говорится в сообщении. Поделиться

Все больше россиян не хотят воевать против Украины

По данным британской разведки, уровень дезертирства в российской армии стал рекордным с начала войны.

В марте 2024 года российские суды для военнослужащих обвинили 684 человека за дезертирство, что является рекордным показателем.

Общее количество случаев с момента частичной мобилизации в сентябре 2022 года составило 7400, а в Московской области зафиксировано наибольшее количество подобных случаев — 496.