В ГУР озвучили точное количество дезертиров из русской армии
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР озвучили точное количество дезертиров из русской армии

ГУР
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По состоянию на конец апреля 2024 количество дезертиров из южного военного округа оккупационной российской армии достигло 18 тысяч человек.

В русской армии растет уровень дезертирства

По данным разведки, львиная доля — около 12 тысяч беглецов — приходится на 8-ю общевойсковую армию, которую враг постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины.

Ориентировочно 10 тысяч из них призваны Москвой из-за мобилизации. Остальные 2 тысячи — контрактники.

В 58-й общевойсковой армии, также входящей в южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2500 человек, — говорится в сообщении.

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По данным британской разведки, уровень дезертирства в российской армии стал рекордным с начала войны.

В марте 2024 года российские суды для военнослужащих обвинили 684 человека за дезертирство, что является рекордным показателем.

Общее количество случаев с момента частичной мобилизации в сентябре 2022 года составило 7400, а в Московской области зафиксировано наибольшее количество подобных случаев — 496.

Многие солдаты, которых удалось разыскать и представшие перед военным судом, получив условные сроки, вернулись в свои части и на фронт, — подчеркивает Минобороны Великобритании.

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