У ГУР озвучили точну кількість дезертирів з російської армії

Станом на кінець квітня 2024 року кількість дезертирів з південного військового округу окупаційної російської армії досягла 18 тисяч осіб.
У російській армії зростає рівень дезертирства
За даними розвідки, левова частка — близько 12 тисяч утікачів — припадає на 8-му загальновійськову армію, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України.
Орієнтовно 10 тисяч з них призвані Москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі — контрактники.
Дедалі більше росіян не хочуть воювати проти України
За даними британської розвідки, рівень дезертирства у російській армії став рекордним з початку війни.
У березні 2024 року російські суди для військовослужбовців звинуватили 684 особи за дезертирство, що є рекордним показником.
Загальна кількість випадків з моменту часткової мобілізації у вересні 2022 року склала 7400, а в Московській області зафіксовано найбільшу кількість подібних випадків — 496.
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