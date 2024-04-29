У ГУР озвучили точну кількість дезертирів з російської армії
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР озвучили точну кількість дезертирів з російської армії

ГУР
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Станом на кінець квітня 2024 року кількість дезертирів з південного військового округу окупаційної російської армії досягла 18 тисяч осіб.

У російській армії зростає рівень дезертирства

За даними розвідки, левова частка — близько 12 тисяч утікачів — припадає на 8-му загальновійськову армію, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України.

Орієнтовно 10 тисяч з них призвані Москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі — контрактники.

У 58-й загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб, — йдеться в повідомленні.

Дедалі більше росіян не хочуть воювати проти України

За даними британської розвідки, рівень дезертирства у російській армії став рекордним з початку війни.

У березні 2024 року російські суди для військовослужбовців звинуватили 684 особи за дезертирство, що є рекордним показником.

Загальна кількість випадків з моменту часткової мобілізації у вересні 2022 року склала 7400, а в Московській області зафіксовано найбільшу кількість подібних випадків — 496.

Багато солдатів, яких вдалося розшукати і які постали перед військовим судом, отримавши умовні терміни, повернулися до своїх частин і на фронт, — підкреслює Міноборони Великої Британії.

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