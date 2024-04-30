Миллионы для ГУР. Группа ТНМК собрала огромную сумму для украинских разведчиков

Известная украинская группа "ТНМК" стала участником проекта "Катера для ГУР", собрав для Главного управления разведки более 2 миллионов гривен.

“ТНМК” внес очередной вклад в победу Украины

Средства от украинских музыкантов получило подразделение ГУР МО Украины, специализирующееся на морских и речных операциях.

Что важно понимать, речь идет о 2014960 гривен на приобретение боевых катеров.

«Танок на майдані Конґо» смог собрать эту огромную сумму во время благотворительного тура по Европе, который состоялся в рамках проекта «Катера для ГУР»

Украинские разведчики обращают внимание на то, что волонтерскую инициативу «Катера для ГУР» организовал Благотворительный фонд Дианы Подолянчук.

Благодаря вкладам украинцев, акциям музыкантов, блогеров, предпринимателей большой сбор в 15 миллионов гривен на приобретение разведчикам плавсредств закрыт!

Спасибо каждому, кто поддержал проект и усилил разведчиков! Спасибо всем гражданам, кто продолжает помогать украинскому войску! Вместе — сила! Слава Украине! — сказано заявлении ГУР. Поделиться

Буданов обещает украинцам окончательное уничтожение Крымского моста

Как заявил недавно шеф украинской разведчики Кирилл Буданов, незаконно построенный Крымский мост до сих пор остается целью для Украины, поэтому обязательно будет уничтожен.

Глава ГУР обращает внимание, что российские захватчики пытаются держать усиленную оборону моста, однако ГУР и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и защищают. Но все над этим работают. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Что интересно, недавно западные журналисты узнали, что ГУР планирует уничтожить Керченский мост в течение первой половины 2024 года.