РФ распространяет абсурдный дипфейк о взятии в плен главы ГУР Буданова — ЦПД

Кремль распространяет кликбейтный фейк о том, что якобы "во время одного из массированных ракетных ударов РФ по позициям ВСУ был взят в плен руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов".

Россияне придумали новый фейк по Буданову

Как отмечается, российские пропагандисты использовали технологию дипфейк, состряпав соответствующее фото руководителя ГУР МОУ Буданова как "доказательство".

На самом деле это фейк, который решители тиражируют время от времени для увеличения охвата и привлечения аудитории к тем или иным TG-каналам.

Россияне также распространяли фейк о ранении Буданова

Кремлевские пропагандисты довольно часто придумывают абсурдную ложь о главе ГУР.

К примеру, летом они уверяли свою аудиторию о том, что главный украинский разведчик был ранен во время ракетного удара РФ по Киеву и находится в коме в Германии.

Что интересно, россияне ссылались на немецкий журнал Stern, журналист которого якобы анонимно пообщались с врачами, пытавшимися "спасти жизнь" Буданова.

Однако редакция издания молниеносно опровергла очередной фейк роспропаганды.