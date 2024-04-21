РФ поширює абсурдний діпфейк про взяття в полон очільника ГУР Буданова — ЦПД

Кремль поширює клікбейтний фейк про те, що нібито “під час одного з масованих ракетних ударів РФ по позиціях ЗСУ було взято у полон очільника ГУР МО України Кирила Буданова”.

Росіяни вигадали новий фейк щодо Буданова

Як зазначається, російські пропагандисти використали технологію діпфейк, сфабрикувавши відповідне фото очільника ГУР МОУ Буданова як “доказ”.

Насправді це фейк, який рашисти тиражують час від часу для збільшення охоплень та залучення аудиторії до тих чи інших TG-каналів.

Росіяни також поширювали фейк про поранення Буданова

Кремлівські пропагандисти доволі часто вигадують абсурдну брехню про очільника ГУР.

До прикладу, влітку вони запевняли свою аудиторію у тому, що головний український розвідник був поранений під час ракетного удару РФ по Києву і перебуває у комі в Німеччині.

Що цікаво, росіяни посилалися на німецький журнал Stern, журналіст якого нібито анонімно поспілкувалися з лікарями, які намагалися “врятувати життя” Буданова.

Однак редакція видання блискавично спростувала черговий фейк роспропаганди.