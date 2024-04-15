Роспропаганда поширює новий фейк щодо евакуації цивільних з Часового Яру

Пропагандистські ЗМІ поширюють фейк про те, що ЗСУ нібито перешкоджають евакуації цивільних, аби сповільнити наступ російських військ на Часів Яр.

Що відомо про новий фейк щодо евакуації цивільних з Часового Яру

Насправді ж місцева влада закликає цивільних евакуюватися з небезпечних зон.

Правда: заяви пропаганди про те, що цивільних не випускають з Часового Яру, не відповідають дійсності. Навпаки, місцева влада їх закликає і заохочує скористатись наявними можливостями для евакуації, — йдеться у повідомленні. Поширити

За словами начальника Часовоярської МВА Сергія Чауса, «основним аргументом для евакуації з міста є руйнування житла.

Протягом останніх тижнів ми фактично бачили невелике посилення евакуації. Щоденне не змінювалося: одна-дві, максимум три особи, але фактично щодня люди виїжджали… На жаль, основним аргументом для евакуації є руйнування житла, — сказав він. Поширити

Окупанти отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня

Сирський відзвітував про роботу на дуже важливому напрямку.

Ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

За інформацією Головкома, окремі групи піхоти окупантів, використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, вийшли до мікрорайону «Новий», але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.