Роспропаганда поширює новий фейк щодо евакуації цивільних з Часового Яру

Пропагандистські ЗМІ поширюють фейк про те, що ЗСУ нібито перешкоджають евакуації цивільних, аби сповільнити наступ російських військ на Часів Яр.
Що відомо про новий фейк щодо евакуації цивільних з Часового Яру
Насправді ж місцева влада закликає цивільних евакуюватися з небезпечних зон.
За словами начальника Часовоярської МВА Сергія Чауса, «основним аргументом для евакуації з міста є руйнування житла.
Окупанти отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня
Сирський відзвітував про роботу на дуже важливому напрямку.
Ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.
За інформацією Головкома, окремі групи піхоти окупантів, використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, вийшли до мікрорайону «Новий», але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.
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