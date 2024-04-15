Роспропаганда поширює новий фейк щодо евакуації цивільних з Часового Яру
Категорія
Україна
Дата публікації

Роспропаганда поширює новий фейк щодо евакуації цивільних з Часового Яру

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Джерело:  Центр стратегічних комунікацій

Пропагандистські ЗМІ поширюють фейк про те, що ЗСУ нібито перешкоджають евакуації цивільних, аби сповільнити наступ російських військ на Часів Яр.

Що відомо про новий фейк щодо евакуації цивільних з Часового Яру

Насправді ж місцева влада закликає цивільних евакуюватися з небезпечних зон.

Правда: заяви пропаганди про те, що цивільних не випускають з Часового Яру, не відповідають дійсності. Навпаки, місцева влада їх закликає і заохочує скористатись наявними можливостями для евакуації, — йдеться у повідомленні.

За словами начальника Часовоярської МВА Сергія Чауса, «основним аргументом для евакуації з міста є руйнування житла.

Протягом останніх тижнів ми фактично бачили невелике посилення евакуації. Щоденне не змінювалося: одна-дві, максимум три особи, але фактично щодня люди виїжджали… На жаль, основним аргументом для евакуації є руйнування житла, — сказав він.

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Ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

За інформацією Головкома, окремі групи піхоти окупантів, використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, вийшли до мікрорайону «Новий», але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.

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